Após Trump e sua guerra tarifária, o que esperar para o bitcoin este ano?

Neste momento, precisamos suspender os acontecimentos da guerra tarifária, que trouxe ruído para o ativo, pois o foco aqui é analisar os eventos macroeconômicos e de preço que, neste ano, tendem a impulsionar a cotação da moeda para cima.

O primeiro, e talvez principal, é o halving de 2024. Caso você não saiba, esse é um evento estrutural do Bitcoin que reduz a emissão de novos bitcoins, historicamente aumentando a escassez e impulsionando o preço nos meses seguintes (normalmente seis meses após o evento). Esse fator é um grande catalisador para novas máximas.

A política monetária dos EUA também é um fator de alta relevância. O dinheiro está caro no mundo por causa dos juros elevados. Eles estão altos porque a inflação de consumo continua elevada. Juros altos encarecem o investimento e reduzem a quantidade de dinheiro em circulação; consequentemente, os investidores têm menor apetite ao risco. No cenário em que os EUA vençam o combate à inflação e reduzam o custo do dinheiro, em tese, podemos ver um "inflow" nos ativos de risco — como o bitcoin.

Em linha com essa ideia, o mercado financeiro é muito amplo, e o investidor tem muitos lugares para alocar seu capital. Mas, recentemente, a agência reguladora de valores mobiliários dos EUA, a SEC, aprovou ETFs de bitcoin — que, na prática, são fundos que facilitam o acesso de diversos participantes do mercado, inclusive os institucionais.

Considerando que o presidente Trump foi eleito com uma das narrativas de "regularizar as criptomoedas", podemos esperar que, em breve, uma legislação mais amigável imerja nos Estados Unidos e a usabilidade da moeda se torne mais comum — o que causaria uma demanda natural pelo ecossistema.

Por fim, pensando um pouco mais no preço do bitcoin, normalmente, os ciclos de alta do Bitcoin multiplicam seu valor de 3 a 5 vezes após cada halving. Se repetir o padrão, o valor de US$ 150.000 não seria impossível até 2025–2026.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

