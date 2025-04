Guerra tarifária é positiva para adoção do bitcoin no médio prazo, diz gestora

A Grayscale divulgou um relatório na última quarta-feira, 9, em que afirma que a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China tem potencial para impulsionar a adoção do bitcoin no médio prazo. A gestora avalia que a criptomoeda tende a atrair mais investidores em busca de ativos escassos.

De acordo com a Grayscale, um cenário de tarifas elevadas e incertezas sobre o futuro do comércio internacional tendem a resultar em uma "estaglação", em que o crescimento econômico fica estagnado, mas os países ainda lidam com inflação alta. E alguns ativos são mais beneficiados por esse cenário.

A gestora explica que momentos de estagflação no mercado historicamente levam investidores a se afastar de ativos tradicionais do mercado financeiro. Além disso, a demanda por ativos escassos, em especial commodities, tende a subir. E o bitcoin entraria nesse grupo.

A tese da Grayscale parte do princípio de que a criptomoeda é equivalente a um "ouro digital", uma reserva de valor moderna para investidores. E, em cenários de crise ou incertezas na economia, ela tenderia a atrair mais pessoas que estão em busca de segurança.

"As tensões comerciais [geradas pelas tarifas] pressionam a demanda pelo dólar como um ativo de reserva, e isso abre espaço para outros ativos concorrentes, incluindo outras moedas fiduciárias, o ouro e o bitcoin", explicou a gestora no seu relatório mais recente.

A partir de análises de outros momentos históricos semelhantes ao atual, a Grayscale projeta que a fraqueza do dólar e uma inflação acima da média devem persistir no curto e médio prazo. Entretanto, a criptomoeda deve ser beneficiada por essa piora no quadro macroeconômico.

A Grayscale também projeta uma expansão na base de investidores do bitcoin no médio prazo graças à "existência de uma estrutura de mercado que está rapidamente melhorando, apoiada por mudanças nas políticas regulatórias dos Estados Unidos".

Além da Grayscale, a gestora Bitwise também divulgou um relatório nesta semana em que afirma que a crise tarifária atual é benéfica para o bitcoin. Segundo a empresa, a grande consequência desse episódio deve ser um enfraquecimento do dólar, abrindo espaço para uma demanda maior pela criptomoeda.

