Após recuperação, mercado cripto volta atenções para a taxa de juros dos EUA; confira perspectivas

Nesta terça-feira, 13, o bitcoin e as principais criptomoedas seguem em recuperação após um aumento na taxa de juros do Japão colocar um ponto final em um carry trade trilionário. À medida que os impactos da queda generalizada no mercado se dissipam, as atenções voltam para a política monetária dos EUA e a possibilidade de um corte na taxa de juros do país já no próximo mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 59.244, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a principal criptomoeda acumula alta de 7,6%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“A gente teve uma recuperação muito forte no preço do bitcoin na semana passada, principalmente depois que a gente viu esse receio sobre o carry trade do Japão se dissipando. Então agora o mercado voltou a focar mais em aspectos macro dos Estados Unidos. Olhando para o preço do bitcoin, ele teve esse movimento de alta e agora está em correção ou talvez até mesmo uma consolidação para buscar força e tração para romper os US$ 61 mil dólares”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.666, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas. Durante a queda generalizada do mercado, o ether chegou a despencar 10% em um minuto.

“O ether teve um movimento mais forte nos últimos dias, principalmente em relação ao bitcoin. É legal ver o ether depois de ter sido tão ‘amassado’ no último final de semana, estar recuperando um pouco do seu valor”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Os impactos da política monetária americana

As expectativas de especialistas para um corte na taxa de juros já em setembro são altas. No entanto, eles ainda se dividem entre um corte de 0,25% e 0,5%.

“A depender de como os cortes na taxa de juros forem para o mercado, isso pode trazer um pouco de pânico e ser bem negativo. Não só para os ativos de risco como as criptomoedas, mas para o mercado como um todo”, explicou Josa.

Bitcoin em US$ 100 mil até o fim do ano?

Em outra edição do Morning Call Crypto, Lucas Josa já havia comentado sobre a possibilidade do bitcoin chegar em US$ 100 mil algum dia, dizendo que seria apenas “uma questão de tempo”. Agora, o especialista foi perguntado sobre a possibilidade disso acontecer ainda este ano por um espectador do programa:

“Eu não acho que é impossível o bitcoin chegar a US$ 100 mil até o fim do ano. Acho que vai depender muito de como o mercado vai pivotar a partir de setembro. Na minha opinião a gente pode sim ter um rali bem forte no quarto trimestre de uma forma bem similar ao que a gente teve em 2023 com a expectativa de cortes na taxa de juros em 2024. Então é preciso avaliar como o mercado vai reagir a isso, como vai ficar a economia norte-americana e se esse medo de recessão vai sair do ar”, respondeu ele.

“Temos também outras questões, como o conflito entre Irã e Israel que acaba trazendo mais volatilidade para o mercado como um todo, mas eu acho que a chance do bitcoin chegar em US$ 100 mil até o fim do ano é considerável. Muito provavelmente ether e Solana também vão subir, mas é difícil dizer se essas criptomoedas vão acompanhar a alta do bitcoin na mesma magnitude”, concluiu o especialista.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok