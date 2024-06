Após Mt. Gox, bitcoin sinaliza recuperação e mercado aguarda dados macroeconômicos dos EUA

Nesta quarta-feira, 26, o bitcoin sinaliza uma leve recuperação após ter despencado com o recente anúncio de que a corretora falida Mt. Gox iria distribuir fundos aos seus credores ainda em julho deste ano.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.771, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado ainda acumula queda de 10,5% nos últimos 30 dias, mas subiu cerca de 46% desde o início do ano.

"Após uma semana marcada por pressão de vendas, com eventos significativos como o anúncio da distribuição de fundos aos credores da Mt. Gox e as recentes vendas de bitcoins confiscados pelo governo alemão, o bitcoin mostra sinais de leve recuperação”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Dados macroeconômicos para ficar de olho

A macroeconomia dos Estados Unidos também continua sendo um fator determinante para o preço do bitcoin e das principais criptomoedas. No momento, investidores aguardan pela divulgação do PIB e do PCE do país, que podem ajudar a determinar as próximas decisões do Federal Reserve em relação à taxa de juros norte-americana.

“Agora o mercado se mantém cauteloso e atento, aguardando os próximos eventos macroeconômicos, com especial atenção para a divulgação do índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE) na próxima sexta-feira, 28”, acrescentou João Galhardo à EXAME.

“Um resultado abaixo do esperado pode reforçar a expectativa de arrefecimento da inflação, cenário que tende a ser positivamente precificado pelo mercado, potencialmente impulsionando os preços da criptomoeda para cima”, concluiu.

