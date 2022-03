Apesar de queda na volatilidade, cenário para o bitcoin permanece incerto

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue na sua batalha entre os US$35.000 e US$45.000, em um cenário de indecisão entre os conflitos Rússia e Ucrânia, alta das commodities e a assinatura de um novo decreto sobre regulamentação das criptos com o apoio à inovação pelo governo Joe Biden.

Os últimos dias estão sendo marcados por movimentos fortes na principal criptomoeda, com forte alternância entre altas e quedas, por exemplo, alta de 8,30% no dia de ontem e hoje com queda de 7,5%. A percepção dos investidores é de maior volatilidade no mercado como um todo, mas é importante observar que essa percepção acontece por uma ótica de curto prazo.

A volatilidade é uma medida de risco de um determinado ativo, e falando grosso modo, é uma espécie de medida da intensidade das oscilações de preço. O indicador de volatilidade histórica mede qual a volatilidade em um determinado período e o índice de volatilidade relativa mede como está a volatilidade em relação à volatilidade de 10 períodos atrás, auxiliando o investidor ter uma compreensão não enviesada da violência e força dos movimentos de mercado.

A avaliação dos indicadores permite observar que, apesar das movimentações bruscas, em um período maior, temos uma queda de volatilidade, gerando um menor deslocamento de preço e a tão falada lateralidade. O interessante é observar que o índice de volatilidade relativa mostra que a volatilidade atual é mais baixa do que a de 10 dias atrás, sinalizando um mercado mais parado na faixa de preço que é confirmada pelo gráfico.

O gráfico diário mostra indecisão de curto prazo, com falha de rompimentos de fundo e topo. Acreditamos em mais deslocamento lateral, enquanto o preço não romper as faixas de compra ou venda sinalizadas. O rompimento da faixa superior pode levar ao teste da retração de Fibonacci em US$52.400, sendo que a superação dos US$50.000 promoveria uma reversão de tendência de curto prazo do bitcoin para alta. Os cenários macro estão mudando constantemente com as tensões entre Rússia e Ucrânia, por isso, a capacidade de esperar maiores confirmações de preço e ter paciência é uma virtude desejada nesse tipo de mercado.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

