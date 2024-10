Apecoin: criptomoeda dispara mais de 100% depois de ganhar blockchain próprio

A Apecoin é um dos destaques do mercado nesta segunda-feira, 21. Apesar de a criptomoeda operar em leve queda no momento, ela teve uma forte disparada ao longo do final de semana, acumulando uma valorização de mais de 100% apenas desde o último sábado, 19.

O movimento coincidiu com o lançamento do blockchain próprio do projeto, a ApeChain. A rede foi desenvolvida por um grupo de desenvolvedores liderado pela empresa Yuga Labs, que é mais conhecida por ser um estúdio de criação de NFTs, incluindo o Bored Ape Yacht Club, os "NFTs de macacos".

Apesar de estar majoritariamente ligado à companhia, o projeto é controlado por uma organização autônoma descentralizada (DAO), cujos membros ganham poder de voto correspondente à quantidade de unidades de Apecoin que possuem. Com isso, eles podem participar da decisão sobre o futuro do projeto.

O lançamento do blockchain, por exemplo, foi aprovado pelos integrantes da organização em janeiro deste ano. O projeto é uma rede de terceira camada, hospedada na Arbitrum, que por sua vez também está ligada à Ethereum. A rede foi lançada oficialmente no último domingo, 20.

A expectativa é que o blockchain próprio facilite a criação e negociação de NFTs e o desenvolvimento de outros projetos que estejam ligados ao ecossistema da Apecoin e da Yuga Labs. As criptomoedas serão "totalmente compatíveis" com a nova rede, segundo os desenvolvedores.

O lançamento permitiu que os usuários transferissem a criptomoeda para a ApeChain e também foi acompanhado de um recurso de staking do token, uma espécie de renda passiva a partir do depósito das unidades da criptomoeda na rede para que o usuário possa atuar como validador de transações.

Para Markus Thielen, head da 10x Research, a transferência da Apecoin para o novo blockchain pode ter "reanimado o interesse dos investidores" na criptomoeda, junto com a nova função de staking, abrindo espaço para a rápida valorização do ativo em poucos dias.

Na prática, a Apecoin dobrou de valor no intervalo de tempo. Com isso, a criptomoeda atingiu a sua maior cotação desde abril deste ano, depois de enfrentar um período de fortes quedas nos últimos meses.