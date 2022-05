Bored Ape Yacht Club: por que a ApeCoin disparou?

Nas últimas semanas, a ApeCoin, criptomoeda criada pela Yuga Labs, empresa responsável por algumas das coleções de NFTs mais populares do mundo, como Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club, disparou graças ao lançamento do Otherside, metaverso dos macacos mais famosos do mundo.

Entretanto, durante esse período, a ApeCoin não foi o único ativo que se valorizou. Os Bored Apes, Mutant Apes e, até mesmo os cachorros da coleção da Yuga Labs, vivenciaram uma forte alta, batendo novos recordes diariamente.

Mas por que o Otherside pode impactar o preço da ApeCoin? Por que os macacos mais famosos do mundo estão se valorizando? E o que esperar deste novo ecossistema?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Lucas Josa discutem sobre a Apecoin e o metaverso mais hypado do mundo:

