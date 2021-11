Análise: bitcoin tem perspectiva ruim no curto prazo, mas ether pode subir

Por Lucas Costa*

O bitcoin continua com pressão vendedora e caiu aproximadamente 10% na semana passada, continuando sua correção, conforme nosso cenário projetado nas semanas anteriores, negociando próximo de US$57.000.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mede a força da tendência e possui variação de 0 a 100, configurando pressão compradora acima de 50 e pressão vendedora abaixo de 50. O bitcoin tem RSI no nível de 40 e a média móvel do indicador mostra 45, demonstrando que passamos para um terreno de aceleração de vendas.

O gráfico diário mostra continuidade da correção, após falha de rompimento do topo anterior em US$66.999, mas que foi suficiente para renovação da máxima histórica. O preço chegou próximo da média móvel de 21 períodos e não teve força para fazer um cruzamento ascendente, indicando enfraquecimento de movimento.

A pernada de alta formada entre 21 de setembro e 20 de outubro (seta azul) forma uma figura chamada pivô de alta, que pode ser projetada para definição de objetivos de preço e retrações de Fibonacci, que são níveis de preço que atuam como suporte baseado em proporções de Fibonacci. Dito isso, os principais suportes se mantêm nas retrações de 38,2% em US$56.532 e 61,8% em US$50.065, caso existam correções. O rompimento do topo histórico em US$66.999 ativou a figura citada e tem alvos em US$78.345 (141,4% de Fibonacci) e US$83.930 (161,8% de Fibonacci).

O preço testa um nível importante de suporte, na retração de 38,2% de Fibonacci em US$56.532, que pode ser um bom ponto de posicionamento estratégico para uma primeira exposição, uma vez que temos uma localização de bom risco-retorno, e que não desconfigura a tendência de alta, em caso de retomada da pressão compradora. O rompimento do suporte citado pode levar para um segundo ponto de entrada, configurando uma correção mais profunda em US$50.065 (retração de 61.8% de Fibonacci).

É importante citar que a tendência continua de alta e o cenário atual é de correção em nível de preço importante, seguindo nosso cenário.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether, criptomoeda nativa da Ethereum, teve alta de aproximadamente 2,82% na semana passada, com forte volatilidade, e é negociado a 0,07255BTC, mantendo uma tendência de alta de curto prazo.

O preço testa o topo anterior em 0,07472BTC, mas falha o rompimento e corrige próximo da média móvel de 21 períodos, que é um importante suporte. O Índice de Força Relativa (RSI), que mede capacidade de aceleração de tendência, se encontra acima de 50, demonstrando aceleração de movimento.

Apesar dos últimos sinais técnicos serem pessimistas, ressaltamos que a tendência ainda é de alta, com formação de topos e fundos ascendentes, e alinhamento altista das médias móveis (demonstrando deslocamento de preço). A expectativa dos próximos dias é de novo teste da retração de 76,4% de Fibonacci do último movimento de queda em 0,07572BTC, caso a média móvel de 200 períodos não seja perdida em 0,06780BTC.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.]

Seja um dos primeiros a testar a Mynt e tenha acesso direto ao mercado cripto, de forma simples e segura.