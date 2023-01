Amazon, Netflix, Twitter, Google: FTX divulga lista de credores após falência

Uma lista completa dos credores devidos pela corretora de criptomoedas falida FTX foi divulgada na quarta-feira, 25, revelando uma série de empresas — incluindo grandes nomes do mercado — e entidades governamentais envolvidas em seu colapso.

Os advogados da FTX apresentaram o conjunto de credores ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O enorme documento de 115 páginas detalha os nomes de seus credores em ordem alfabética. A lista revela a extensa rede global, que inclui companhias aéreas, hotéis, instituições de caridade, bancos, empresas de capital de risco, meios de comunicação e empresas cripto, juntamente com agências governamentais internacionais.

No entanto, os nomes de quase 9,7 milhões de clientes FTX com fundos presos na corretora foram retirados do documento. As empresas notáveis ​​relacionadas ao mundo das criptomoedas e à Web3 que estão entre os devedores incluem Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari e entidades da Binance.

Os gigantes de tecnologia Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft e Twitter também foram incluídos como credores. Os jornais The New York Times, The Wall Street Journal e CoinDesk estão entre os meios de comunicação mencionados.

As repartições fiscais de várias agências estaduais dos Estados Unidos e Receita Federal do país (IRS, na sigla em inglês) também foram listados. Outras entidades governamentais no Japão, Austrália e Hong Kong, entre outros países, são credoras.

A FTX não deve apenas a grandes entidades, mas também a empresas aparentemente menores, já que uma companhia de controle de pragas com sede em Nassau e um centro de jardinagem aparecem na lista.

A última empresa de relações públicas da exchange, M Group, apareceu como credora. A FTX contratou a companhia para representá-la, mas ela disse que parou de trabalhar com a corretora de criptomoedas após a falência. O arquivo não inclui o valor da dívida com cada credor, e a inclusão na lista não significa que ela tinha uma conta para negociação na FTX.

Arquivos anteriores enviados à Justiça em novembro pelos advogados da FTX indicavam que a exchange poderia ter mais de 1 milhão de credores. Em um post no Twitter feito em dezembro, um funcionário demitido da empresa detalhou as despesas de luxo "idiotas e ineficientes" do negócio.

Alguns nomes na lista apontam para os gastos excessivos anteriores da corretora de criptomoedas, como gastos com Uber Eats e Doordash espalhados por todos os Estados Unidos, juntamente com o Airbnb e os nomes de vários hotéis de luxo em todo o mundo.

