Alpenglow: Solana vai ganhar maior atualização da história do blockchain

A Solana deve ganhar em breve a sua maior atualização da história. Com o nome de Aplenglow, o conjunto de mudanças terá como foco aumentar a velocidade e a eficiência do blockchain, intensificando o esforço da rede de atrair cada vez mais usuários e projetos no mundo das criptomoedas.

A proposta de atualização foi aprovada na última segunda-feira, 1º, por 98,27% dos membros da comunidade do projeto que participaram da votação. Apenas donos de unidades da criptomoeda da Solana em staking puderam participar, com mais de 52% de engajamento.

Analistas acreditam que a atualização é a maior e mais complexa do blockchain em termos técnicos. A ideia é atualizar o mecanismo de consenso da rede, o sistema que é usado para registrar informações, incluindo movimentações, transferências e outros tipos de operação.

A expectativa é que a mudança no mecanismo de consenso reduza significativamente o tempo de processamento de transações, passando de 12 segundos para 150 milisegundos. Com isso, a rede poderá oferecer uma confirmação quase instantânea para os usuários.

Outra mudança terá como foco a transferência de dados entre os validadores, usuários responsáveis por verificar e aprovar o registro de informações na rede. O objetivo é reduzir os volumes de dados transferidos, também aumentando a velocidade de processamento.

Os defensores da atualização afirmam que ela ajudará a Solana a conquistar mais espaço nos segmentos de jogos em blockchain e de finanças descentralizadas (DeFi, em inglês), destravando novos segmentos potenciais para a expansão da rede e da sua base de usuários.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

A avaliação de integrantes do projeto é que o mecanismo de consenso atual da Solana é lento e complexo, limitando o potencial de escalabilidade da rede. A Alpenglow busca resolver essa questão, melhorando a experiência dos usuários e abrindo espaço para novos projetos na rede.

Ainda não há uma data exata para a concretização da atualização no blockchain, mas a expectativa é que ela ajude a rede a ganhar mais usuários, ativos em circulação, projetos e desenvolvedores. O movimento ocorre em meio a uma intensa concorrência entre redes. Neste ano, a Ethereum, grande rival da Solana, passou pela atualização Pectra, também focada em escalabilidade.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok