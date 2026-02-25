Ações de empresa disparam após aprovação para venda de bitcoin

A GD Culture Group anunciou que pretende liquidar sua reserva de 7.500 bitcoin como parte de um programa de recompra de ações, em uma estratégia voltada a reduzir a diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor de seus ativos digitais. A decisão foi aprovada pelo conselho e prevê a venda gradual dos ativos ao longo dos próximos seis meses.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

Venda de bitcoin financiará recompra de ações

A reserva da empresa está avaliada em cerca de US$ 510 milhões, valor mais que o dobro de sua capitalização de mercado, estimada em aproximadamente US$ 210 milhões. Os recursos obtidos com a venda serão utilizados para financiar um programa de recompra de ações de até US$ 100 milhões, anunciado anteriormente.

Após a divulgação do plano, as ações da GD Culture Group registraram alta de cerca de 15%, refletindo a reação positiva de investidores à iniciativa. A recompra de ações é uma estratégia utilizada por empresas para reduzir o número de papéis em circulação e potencialmente aumentar o valor por ação.

Desconto elevado em relação ao valor dos ativos

O movimento ocorre em meio a um significativo desconto entre o valor de mercado da empresa e seus ativos em bitcoin. O indicador conhecido como market cap-to-net asset value (mNAV), que mede essa relação, está em cerca de 0,5. Isso significa que o mercado avalia a empresa em apenas metade do valor de seus ativos líquidos.

Esse tipo de discrepância pode indicar que investidores atribuem risco adicional ao modelo de negócios ou à sustentabilidade financeira da companhia, mesmo com reservas substanciais em ativos digitais.

Com 7.500 bitcoin em seu balanço, a GD Culture Group figura entre as 15 maiores empresas do mundo com reservas corporativas do ativo. Essa estratégia, adotada por diversas companhias nos últimos anos, busca diversificar reservas e ampliar a exposição ao potencial de valorização do bitcoin.

Empresa atua em tecnologia e comércio digital

A GD Culture Group está sediada em Nevada, nos Estados Unidos, e opera por meio de subsidiárias como AI Catalysis e Shanghai Xianzhui Technology. A empresa atua no desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial, incluindo humanos digitais e soluções voltadas ao comércio eletrônico por meio de transmissões ao vivo.

Apesar de sua atuação em tecnologia, a grande exposição ao bitcoin tornou-se um dos principais fatores que influenciam o valor de mercado da empresa e sua percepção por investidores.

Estratégia busca reduzir diferença entre valor e mercado

A decisão de vender parte das reservas indica uma mudança estratégica relevante. Ao converter bitcoin em recompra de ações, a empresa busca reduzir o desconto em relação ao valor de seus ativos e fortalecer a confiança do mercado.

O caso destaca os desafios enfrentados por empresas que adotam bitcoin como ativo de tesouraria, especialmente quando há divergência significativa entre o valor de mercado da empresa e o valor de seus ativos digitais.

A iniciativa também reflete o papel crescente do bitcoin nas estratégias corporativas, ao mesmo tempo em que evidencia os riscos associados à volatilidade e à percepção do mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok