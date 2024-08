Ações da MicroStrategy, maior compradora de bitcoin, caem mais de 10% após criptomoeda despencar

As ações da empresa MicroStrategy caem mais de 11% nesta segunda-feira, 5, refletindo um cenário negativo tanto para o bitcoin e outras criptomoedas quanto para as empresas de tecnologia, em um dia de vendas disseminadas nas principais bolsas de valores ao redor do mundo.

Dados da plataforma Yahoo Finance apontam que as ações da companhia chegaram a cair ainda mais: nas negociações pré-abertura de mercado e logo após a abertura, os papéis chegaram a ser negociados na casa dos US$ 1.044, representando uma desvalorização de 27% em relação ao preço de fechamento na sexta-feira, 2.

A perda naquele momento chegava a US$ 7,37 bilhões do valor de mercado da empresa. Nas horas subsequentes, as ações da MicroStrategy apresentaram uma recuperação, mas ela ainda caminha para encerrar o dia com forte desvalorização. Atualmente, elas estão cotadas em US$ 1.276.

Entretanto, as fortes quedas não estão restritas à companhia. Combinadas, as ações das sete principais empresas de tecnologia na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, perderam mais de US$ 1 trilhão de valor de mercado nas últimas 24 horas, lideradas pela Apple e pela Nvidia.

O Nasdaq registra uma queda de mais de 4% desde a sua abertura, enquanto o índice Dow Jone teve uma queda de mais de 1 mil pontos. Na Europa, as bolsas operam em queda de mais de 3,2%. Ao mesmo tempo, o índice VIX, de volatilidade, igualou os níveis registrados na pandemia de Covid-19.

Já no mercado de criptomoedas, o bitcoin acumula queda de mais de 20% nas últimas 48 horas, enquanto o ether perdeu mais de 30% do seu valor de mercado, na maior queda diária desde 2021. O mercado cripto como um todo recua mais de 18%, com a maior perda diária de capitalização.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine gratuitamente

No caso da MicroStrategy, o cenário adverso é duplo. Por um lado, a empresa atua no setor de tecnologia, mais especificamente no de softwares, mas o segmento é exatamente um dos mais afetados pela onda de venda de investidores nas últimas horas, prejudicando o papel.

Ao mesmo tempo, a empresa é a maior detentora institucional de bitcoin no mercado, com mais de US$ 8,3 bilhões gastos em compras do ativo e, até a sexta-feira, US$ 14 bilhões em unidades adquiridas. O valor, porém, é menor agora devido à desvalorização da criptomoeda.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Exatamente pelas grandes compras do ativo, o comportamento das ações da MicroStrategy tem acompanhado o desempenho do próprio bitcoin. Por isso, em cenários de queda da criptomoeda, como agora, os papéis da companhia também são afetados, refletindo na desvalorização atual.