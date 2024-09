A importância da tokenização no mundo das moedas digitais e do Drex

Por Alexandre Tamura e Aline Noleto *

Previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2025, o Drex tem tudo para revolucionar a forma como fazemos transações e lidamos com ativos financeiros. Mas, o que isso significa para as empresas e como a tokenização entra nesse novo cenário?

Embora possa soar como um termo complexo, a tokenização é, na verdade, um conceito bastante simples e inovador. Imagine poder transformar qualquer coisa de valor, seja dinheiro, imóvel ou até mesmo ações de uma empresa, em unidades digitais, que são chamadas de tokens, e registradas em uma espécie de livro-razão digital inviolável, conhecido como blockchain.

Revolução no mundo financeiro

Esse sistema se mostra cada vez mais importante no contexto do Drex e das moedas digitais pela revolução que essa tecnologia traz para o mundo financeiro. O primeiro ponto significativo desse processo é a segurança. Quando você usa tokens, suas transações ficam protegidas por uma ferramenta praticamente impenetrável. É como ter um cofre blindado para seu dinheiro digital.

Além disso, a tokenização torna as transações incrivelmente mais fáceis e rápidas, agilizando o envio e recebimento de valores. Com o Drex, as possibilidades serão ainda maiores, pois a moeda digital estará integrada ao sistema de pagamentos do Banco Central, tornando as operações mais rápidas e econômicas, especialmente quando comparadas às formas tradicionais de transferência de dinheiro.

As expectativas do mercado com essa novidade são interessantes. A pesquisa recém-divulgada "Drex e Tokenização para além dos bancos e instituições financeiras" aponta que 58% dos respondentes acreditam que a tokenização permitirá que bancos e instituições financeiras ofereçam produtos e serviços mais aprimorados, seguros e acessíveis. Isso destaca a expectativa em relação aos benefícios que as instituições e consumidores esperam com esse processo.

A democratização do acesso a investimentos, antes restrito a poucos, também é outro ponto de destaque. Digamos que seu desejo é investir em um imóvel de alto padrão, mas que não tem o valor total para essa ação, com a tokenização, você pode comprar uma fração desse imóvel, representada por tokens. É como se o mercado financeiro ganhasse uma nova dimensão, que é mais acessível a todos.

E, caso você precise vender seu investimento, ele elimina os processos demorados e burocráticos. Com ativos tokenizados, você pode negociar suas participações de forma rápida e simples, a qualquer momento. Essa liquidez transforma completamente a dinâmica do mercado.

A transparência é outro ponto forte dessa revolução. No blockchain, todas as transações são visíveis, permitindo que qualquer um acompanhe o que acontece com os tokens. Isso reduz as chances de fraude e torna o sistema mais confiável. O DREX, como moeda digital oficial do Brasil, vai operar com um alto nível de transparência, trazendo benefícios para toda a economia.

Este modelo está no centro de uma transformação que, não apenas facilitará transações do dia a dia, mas também abrirá um leque de novas possibilidades,investimentos e inovações financeiras. Estamos falando de contratos inteligentes que se executam automaticamente e sistemas que operam sem intermediários, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

O mercado está otimista com a novidade e esse cenário é confirmado na pesquisa, que aponta 75% dos respondentes confiantes que o Drex abrirá novas oportunidades para o desenvolvimento de ofertas de produtos e serviços financeiros inovadores. Este nível elevado de confiança reflete a crença de que a moeda digital pode revolucionar o setor, introduzindo novas formas de transações e investimentos.

O primeiro passo para sua empresa se preparar para essa nova realidade é educar a equipe, investindo na capacitação em blockchain e tokenização. Atualize seus sistemas para que eles estejam prontos para integrar-se à infraestrutura do Drex e revise seus processos financeiros, buscando oportunidades para aproveitar as vantagens oferecidas pela moeda digital.

É fundamental também desenvolver um planejamento estratégico que considere as novas oportunidades de negócio que surgirão com o Drex. E, claro, mantenha-se atualizado sobre as regulamentações relacionadas à moeda digital, garantindo que sua empresa esteja sempre em conformidade.

O Drex e a tokenização estão trazendo uma nova fase para o sistema financeiro brasileiro. As empresas que se prepararem desde já vão estar na dianteira dessa mudança. Agora é a hora de entrar nessa transformação e ajudar a criar um futuro financeiro mais inclusivo, eficiente e inovador no Brasil.

*Alexandre Tamura e Aline Noleto atuam na área de Data Privacy da Protiviti, empresa especializada em soluções para gestão de riscos, compliance, ESG, auditoria interna, investigação e proteção e privacidade de dados.

