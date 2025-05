A era do mercado de capitais tokenizado chegou?

Por Paulo David*

O que as fintechs representaram para os negócios B2C - entre as empresas e os consumidores -, a tokenização de ativos vai representar para os B2B - entre as empresas. Estamos falando de uma nova infraestrutura financeira baseada em blockchain que desburocratiza processos, torna as operações mais eficientes e amplia acesso a recursos e serviços. Um caso claro disso está no vibrante mercado de capitais brasileiro.

Esse mercado registrou um crescimento muito expressivo nos últimos anos com mudanças regulatórias e novos produtos que encontraram interesse nos investidores, hoje mais abertos à diversificação de portfólios. Recentemente, na efervescência tecnológica, blockchain surgiu como a força motriz da economia em direção à tokenização.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Um exemplo concreto disso? Em 2024, as tokenizadoras responderam pela maior parte do R$ 1,5 bilhão captado por crowdfunding, no qual se enquadram parte das ofertas de ativos tokenizados. Em 2023 o valor tinha sido de “apenas” R$ 220 milhões, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Considere também que fora desse universo também ocorrem tokenizações de ativos, como as ofertas individuais, e que somam outros milhões de reais.

Tudo isso porque blockchain traz enormes benefícios para o trânsito de informações e valores, que para circularem na rede ganham uma representação digital, os tokens. Além dos dados que os papéis tradicionais carregam, os tokens embutem a programabilidade, ou seja, a execução automática de uma operação quando tudo o que foi acordado entre as partes for cumprido.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Com a tokenização, os ativos são registrados de forma imutável em blockchain e as operações ficam visíveis 24x7 e em tempo real para os participantes de uma negociação. Isso confere mais segurança às transações, mais qualidade no gerenciamento dos ativos e reduz fraudes e inadimplência desde a complexa etapa de originação até o momento crucial do pagamento dos retornos aos investidores.

Isso sem falar que as operações tokenizadas são mais rápidas e mais baratas do que as tradicionais, um fator crucial para que pequenas e médias empresas (PMEs) possam finalmente acessar o mercado de capitais em larga escala. E para que os preços das ativos sejam muito menores, atraindo mais investidores.

Assine a newsletter do Future of Money e saiba tudo sobre o futuro do dinheiro, dos investimentos e do seu bolso.

O Brasil é um dos líderes globais em tokenização e modernização das finanças. Reforçando essa posição está a plataforma Drex, a infraestrutura do sistema financeiro que Banco Central está criando em blockchain. Além disso, regulações como a Resolução CVM 175, sobre registro digital de fundos, estão adequando o mercado de capitais a um futuro cheio de oportunidades.

Ainda existem desafios a serem superados e um dos maiores deles é a desinformação. É preciso esclarecer dúvidas e receios vinculados ao mercado de capitais e mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada na construção de um sistema mais eficiente e acessível. Os reguladores têm feito seu papel. Cabe também às empresas do setor serem “educadoras”.

Estamos certos de que o futuro da economia brasileira é tokenizado. Aqueles que adotarem agora tecnologias emergentes como blockchain em seus negócios e investimentos se anteciparão à mudança completa de paradigmas pela qual o mercado de capitais brasileiro passará. O único alerta é que essa transição será muito rápida daqui para a frente. Num piscar de olhos é preciso decidir entre tomar o trem ou ficar para trás na estação.

*Paulo David é cofundador e CEO da AmFi. Advogado de formação, também cofundou as fintechs Biva, primeira plataforma de empréstimos B2B do país e vendida ao PagBank, e a Grafeno.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok