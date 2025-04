Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ ensina a enriquecer em tempos de crise com bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do livro número 1 em finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre prevê que um grande colapso da economia mundial estaria por vir. Apesar da previsão catastrófica, o escritor acredita que momentos de crise podem oferecer as melhores oportunidades de enriquecimento e, neste caso, o investimento em bitcoin e outros dois ativos desempenharia um papel importante.

Kiyosaki defende que ativos sem relação com empresas ou governos podem servir como proteção de patrimônio em tempos de crise. Além disso, ele enxerga potencial de forte valorização na prata, ouro e bitcoin.

“Por favor, use a crise financeira para se tornar mais saudável e rico, ao se tornar mais inteligente. Obrigado por ler meus livros, jogar meus jogos financeiros, buscar sabedoria de professores reais no YouTube e guardar ouro, prata e bitcoin”, publicou ele em sua conta oficial no X.

No início do ano, o bitcoin atingiu a máxima histórica de US$ 109 mil, se tornando o ativo financeiro que mais valorizou nos últimos anos. Agora, a criptomoeda é cotada em aproximadamente US$ 95 mil.

Apesar de já ter apresentado uma forte valorização nos últimos anos, Robert Kiyosaki acredita que o bitcoin ainda pode valorizar mais.

BITCOIN is $84k today. Strongly believe Bitcoin will reach $180k to $200k in 2025. What do you think? — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 20, 2025

“Eu acredito fortemente que o bitcoin vai atingir US$ 180 mil ou US$ 200 mil em 2025”, disse ele.

O especialista ainda compartilhou outros conselhos de enriquecimento em sua conta oficial do X. Segundo ele, “o lucro é feito quando você compra, não quando você vende”, defendendo a acumulação de ativos estratégicos.

“Boas notícias para quem não tem muito dinheiro. Estou comprando mais prata hoje. A boa notícia é que a prata está a maior barganha hoje. O ouro já atingiu máximas históricas. Eu tenho bastante bitcoin. E a prata ainda está 50% abaixo de sua máxima histórica. Eu acredito que o preço da prata vai dobrar esse ano. Lembre do meu conselho do Pai Rico: ‘seu lucro é feito quando você compra, não quando você vende’. Eu fiquei rico ‘de pouco em pouco’ e nunca vendo”, publicou Kiyosaki no X.

