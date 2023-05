5 ferramentas de inteligência artificial para criar apresentações em segundos

Por Nikolas Weber*

A inteligência artificial já está presente em diversas áreas de nossas vidas, e a criação de apresentações não fica de fora. Graças a tecnologias como o GPT, agora é possível elaborar slides cativantes e informativos em poucos segundos com ferramentas que vão além do ChatGPT. Neste artigo, vamos explorar cinco plataformas de IA que estão revolucionando o processo de criação de apresentações.

Gamma

O Gamma é um aplicativo impulsionado por IA que torna a criação de apresentações visualmente atraentes uma tarefa simples e rápida. Com recursos de automação que otimizam a estrutura, o conteúdo e os visuais, o Gamma permite personalizar o design de suas apresentações com uma ampla gama de temas disponíveis na plataforma.

Não importa o quão estranhas sejam suas necessidades de apresentação, o @MeetGamma tem a solução! Crie um primeiro rascunho sobre qualquer tema em segundos com IA. pic.twitter.com/CQ2Yaossug — UP Tools (@UptoolsAI) May 5, 2023

BeautifulAI

O BeautifulAI é um software de apresentação que utiliza a IA generativa para simplificar e agilizar a criação de slides deslumbrantes. A plataforma oferece modelos inteligentes que orientam você na elaboração de apresentações e automatizam a formatação dos slides, garantindo resultados profissionais e atraentes.

Você já experimentou o @BeautifulAI_ ? Digite uma breve descrição e suas ideias se tornam realidade em apenas alguns segundos! ⏳ pic.twitter.com/7NDDbjVX0w — UP Tools (@UptoolsAI) May 5, 2023

SlidesAI

O SlidesAI é uma ferramenta alimentada por inteligência artificial que permite criar slides de apresentação a partir de qualquer texto em apenas alguns segundos. Basta inserir o texto desejado e personalizar a aparência da apresentação. O SlidesAI é compatível com o Google Slides, facilitando ainda mais a criação de apresentações envolventes e informativas.

Apresentando o @SlidesAI_io

- Crie Slides de Apresentação com IA em Segundos O SlidesAI pode resumir e criar esboços a partir de um grande pedaço de texto e gerar uma bela apresentação. Aqui está uma demonstração rápida 👀 pic.twitter.com/Hn5KgOayY8 — UP Tools (@UptoolsAI) May 5, 2023

MagicSlides

O MagicSlides é uma ferramenta inovadora de apresentação impulsionada pela inteligência artificial que transforma suas ideias em histórias visuais cativantes em questão de segundos. Utilizando o poder da IA, o MagicSlides gera slides atraentes no Google Slides, enriquecidos com imagens e conteúdo relevantes, de acordo com o tema e a quantidade de slides que você desejar.

🪄Magic Slides Transforme ideias em apresentações profissionais em segundos usando IA no Google Slides. pic.twitter.com/qlrriTSdXX — UP Tools (@UptoolsAI) May 5, 2023

Tome App

O Tome App é um dos aplicativos mais populares para criar apresentações com design moderno em pouquíssimo tempo. Além de ser gratuito, o Tome funciona como aplicativo para celular, oferecendo diversas funcionalidades exclusivas e facilitando a criação de apresentações em qualquer lugar. Como destacam os co-fundadores Keith Peiris e Henri Liriani, a jornada da empresa como uma "storytelling company" está apenas começando, e eles estão entusiasmados para continuar aprimorando sua plataforma.

Se o ChatGPT e o Powerpoint tivessem um filho, seria o @magicaltome. 🪄 Basta inserir um prompt e o Tome cria uma apresentação completa, com: - Designs

- Imagens

- Texto Você pode usar prompts para personalizá-lo ainda mais! 🚀 pic.twitter.com/u63WsHrjN5 — UP Tools (@UptoolsAI) May 5, 2023

As ferramentas mencionadas representam apenas uma pequena amostra das inúmeras soluções que estão explorando o potencial da IA para impulsionar a produtividade e poupar tempo no trabalho e no desenvolvimento pessoal. Diante de um cenário em constante evolução, pode ser um desafio acompanhar o ritmo acelerado das inovações.

Para solucionar essa questão, a UP Tools (https://uptools.ai/) foi desenvolvida como uma plataforma brasileira que oferece uma curadoria de centenas de ferramentas de inteligência artificial. Dessa forma, você pode manter-se atualizado e facilmente encontrar as melhores soluções disponíveis no mercado, permitindo aumentar sua produtividade e salvar as ferramentas de IA que mais atendem às suas necessidades cotidianas.

*Nikolas Weber é criador de conteúdo especializado em inteligência artificial, blockchain e design, com foco na exploração do potencial das tecnologias disruptivas que estão moldando nosso futuro.

