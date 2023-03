5 dicas para saber como identificar e escapar das pirâmides financeiras

Por Daniel Steinberg*

É cada vez mais comum vermos relatos e notícias de pessoas que tiveram prejuízos expressivos ao se envolver em pirâmides financeiras. Infelizmente, esses esquemas fraudulentos estão presentes em diversos setores, como no comércio de produtos, nos investimentos financeiros tradicionais e no mercado de criptomoedas.

À medida em que cripto se consolida, cada vez mais, no dia a dia dos brasileiros como investimento, meio de pagamento e instrumento de proteção a momentos de incertezas econômicas, é importante estar atento e saber como evitar esses golpes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Dicas

Para ajudar, fique atento a alertas importantes que podem te ajudar a identificar e fugir de golpes de pirâmides financeiras:

1. Entenda como funcionam as pirâmides financeiras e porque são insustentáveis

Primeiro é importante entender o que são pirâmides financeiras. São esquemas que garantem aos participantes expressivos ganhos financeiros, mediante o investimento de um determinado valor.

É um modelo comercial não sustentável, cujo retorno monetário se dá pela remuneração que tem como base de cálculo a quantidade de pessoas que são trazidas para o sistema. Em teoria, para que o esquema seja lucrativo, cada participante precisa pagar uma taxa de adesão e trazer outras pessoas.

E a cada novo integrante, aquele que o indicou ganharia uma porcentagem sobre a sua taxa de entrada. A proposta pode parecer simples e tentadora, mas esse modelo não se sustenta ao longo do tempo, pois quanto mais pessoas entram no esquema, mais as taxas de entrada são divididas, chegando um ponto que se torna praticamente impossível pagar quem está na base da pirâmide (ou seja, quem entrou por último).

Já quem está no topo tem cada vez mais ganhos, até que o esquema quebre definitivamente. O nome pirâmide decorre dessa insustentabilidade: o dinheiro "novo" recebido é usado para pagar o topo da pirâmide, sem nenhum tipo de fundamento econômico.

Pirâmide é um método que não se restringe a um produto específico. Os golpes podem envolver uma infinidade de mercadorias e serviços, como carros usados, produtos de beleza, investimentos tradicionais e criptomoedas.

2. Desconfie de promessas que garantem altos ganhos financeiros de maneira fácil e rápida

No caso de criptoativos, é essencial ter em mente que é impossível garantir qualquer tipo de lucratividade, ainda que essa informação venha de alguém que se diz especialista no assunto. Isso porque como o mercado cripto é definido de acordo com a oferta e demanda, são ativos naturalmente voláteis, e seus preços podem subir e descer rapidamente, por diferentes razões.

O mesmo vale para o mercado financeiro tradicional ou até para esquemas que envolvem a comercialização de produtos. Se a proposta garantir ganhos monetários absurdos, muito acima dos que são comumente praticados no mercado, já é um sinal de alerta a ser considerado.

3. Fique atento a esquemas que cobram taxa de adesão e disponibilizam pouca informação e pouco tempo para tomar decisão

Se não está muito claro como o modelo funciona, se você está sendo pressionado para fechar negócio rápido para não perder uma oportunidade única e se ainda há a exigência de pagamento de taxa de adesão, desconfie. Falta de informações, processo de comissionamento confuso, senso de urgência e pagamento imediato para começar a participar do esquema são sinais de alerta.

Vale lembrar também que, no Brasil, a prática de pirâmide financeira é considerada crime contra a economia popular, segundo determina a Lei nº 1.521 de 26 de dezembro de 1951, com pena de prisão que pode chegar a 5 anos.

4. Estude a fundo a proposta que você receber

É importante que você possa ter acesso aos detalhes sobre o negócio que estão lhe oferecendo e que você tenha tempo para consultar especialistas, analisar riscos e obter histórico de atuação das pessoas e empresas envolvidas. Não se deixe levar apenas por promessas tentadoras de rentabilidade.

5. Pesquise a empresa que você quer se associar

Se você pretende deixar seu dinheiro sob custódia de alguma empresa, aconselha-se pesquisar sobre ela. Certifique-se de que você está se associando a uma marca confiável,regulada e que seus ativos não serão movimentados sem a sua expressa autorização.

As criptomoedas possuem uma tecnologia segura e rastreável e têm um potencial imenso de revolucionar a forma como usamos nosso dinheiro e de promover mais liberdade e inclusão financeira às pessoas e às empresas. Se tivermos atenção e informação, poderemos tomar boas decisões e embarcar com segurança em um caminho de grandes oportunidades.

*Daniel Steinberg é Diretor Jurídico Brasil e Regulatório Global da Bitso.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok