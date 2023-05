5 comandos para o ChatGPT que ajudam a trabalhar menos e aumentar a produtividade

O ChatGPT se tornou uma das mais famosas ferramentas de inteligência artificial do mundo. A lógica do robô é semelhante à de uma conversa entre duas pessoas: o usuário envia um comando, também chamado de prompt, que gera uma resposta do bot, podendo resultar em um tipo de ação a partir da base de dados usada no treinamento da ferramenta.

Desde o seu lançamento para o público em 2022, o sistema foi ganhando cada vez mais usuários, que têm descoberto diversas aplicações possíveis para a inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI. Um usuário já conseguiu usá-lo para criar um negócio do zero e obter receita em poucos dias. Outros o empregam em atividades do cotidiano, como escrever e-mails.

Pensando nisso, o especialista em inteligência artificial selecionou, e testou, alguns comandos que podem ser dados para o ChatGPT para usar o chatbot a seu favor no ambiente de trabalho. Entre os principais ganhos citados por ele estão a ajuda para terminar o que levaria "horas de trabalho" em "segundos" e também reduzir o tempo gasto em atividades e ter mais produtividade. Confira!

Explique como se eu não soubesse nada

Um dos comandos recomendados é o "me explique como se eu fosse um iniciante". A ideia é obter do ChatGPT uma explicação sobre um determinado assunto sem que você tenha um conhecimento prévio aprofundado sobre ele. É possível definir a estrutura da explicação, como uma organização em tópicos.

Com isso, o usuário consegue tanto estudar melhor aquele tema caso tenha alguma dúvida quanto obter um modelo simples de explicação daquele assunto, que pode ser editado, revisado e compartilhado com pessoas que realmente não tenham esse conhecimento. Além do chat, existem ferramentas como a inteligência artificial do buscador Bing, que trazem a explicação e as fontes usadas na resposta.

Faça perguntas sobre esse tema

Além de conseguir obter explicações simples sobre qualquer assunto, o ChatGPT pode ser usado para criar testes e avaliar o grau desse conhecimento. Cheung compartilhou um exemplo em que pediu para a inteligência artificial "me dar um pequeno quiz que me ensine" sobre um determinado assunto.

O resultado permite avaliar o conhecimento obtido, além de facilitar a elaboração de exercícios que podem ser usados com alunos ou colegas de trabalho, por exemplo. Entretanto, é importante lembrar que a base de dados da inteligência artificial vai apenas até 2021, então é importante ficar atento ao grau de atualidade do material.

Crie ideias de conteúdos

O ChatGPT também pode ser usado como um grande "gerador de ideias", facilitando processos de brainstorming para ideação de conteúdos, produtos ou estratégias de negócios. Em um exemplo compartilhado por Cheung, o especialista pede que a inteligência artificial dê ideias para "viralizar no Twitter usando ferramentas de inteligência artificial".

Ele ainda especificou o pedido para o chat, pedindo que ele trouxesse "ideias de conteúdos únicas e inovadoras que sejam não convencionais para esse tópico". Também é possível usar a ferramenta para escrever conteúdos como termos de condição de uso para um site, além de e-mails ou mensagens.

Mude o estilo de escrita

O ChatGPT não precisa ser usado necessariamente para criar algo novo. Uma das utilidades possíveis para a ferramenta é a reescrita de conteúdos fornecidos pelo próprio usuário ao enviar o comando para a inteligência artificial. Ela pode ser usada para traduções, reescrita de textos mudando o gênero literário ou o tom usado ou então mudar a estrutura do material, passando de tópicos para um texto corrido.

Um dos comandos usados por Cheung para isso foi: "Analise o texto abaixo quanto ao estilo, voz e tom. Crie um prompt para escrever um novo parágrafo no mesmo estilo, voz e tom: [insira seu texto]". Ele também enviou um comando pedindo para a ferramenta "mudar o estilo de escrita do texto abaixo para [estilo ou tom] [colar texto]".

Resumo de material

Outra forma de usar o ChatGPT sem necessariamente criar conteúdos novos é fornecer textos ou outro material para ele e pedir um resumo daquele conteúdo. Nesse sentido, Cheung ressalta que comandos mais precisos geram trabalhos melhores da inteligência artificial, então é válido enviar um comando pedindo uma estrutura, como em tópicos, e um tom, como "acadêmico", "descontraído" ou "corporativo".

Apesar de não substituir o próprio ato de leitura de todo aquele documento, esse recuso pode ser útil para ganhar horas no trabalho ou então organizar mais facilmente uma determinada apresentação, como de trabalho ou então em um trabalho escolar.

