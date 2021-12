4 passos para descobrir se uma criptomoeda é promissora

O mercado de criptomoedas não para de crescer e já possui mais de 12 mil opções para investir. Na hora de comprar, sempre fica aquela dúvida entre uma ou mais criptos: “bitcoin, shiba inu, cardano ou ethereum?”

Para investir no que melhor se encaixa ao seu perfil e evitar perder dinheiro com projetos sem credibilidade ou fraudulentos, existem técnicas bastante interessantes que podem ser aplicadas na hora de analisar se aquela criptomoeda vale a pena.

Assista aos pontos levantados por Michelle Ferreira no vídeo e aprenda a investir no mundo cripto com inteligência.

