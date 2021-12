Entenda como os NFTs de música podem mudar o mercado já em 2022

*Por Joan Westenberg

Comecei minha jornada na indústria da música aos 16 anos e passei cinco anos em turnê, vivendo com um salário mínimo e colocando cada centavo que eu poderia ter em minha carreira. Dormindo em hotéis na estrada ou em sofás. Arrumando nosso equipamento com fita adesiva. É um estilo de vida brutal e todo músico entende a luta. A receita vinda do streaming não cobriu os lanches no posto de gasolina, muito menos gasolina para chegar ao próximo show. Isso transformou uma carreira musical em uma batalha diária pela sobrevivência, deixando pouco espaço para o trabalho criativo de fazer música e se apresentar.

O estado do complexo industrial da música é a própria definição de injustiça. Vivemos em uma época em que a música nunca foi tão fácil de gravar, distribuir e ouvir. Também nunca foi tão difícil fazer carreira criando. A verdade é que os criadores raramente detêm poder e influência no lado comercial do ecossistema. O setor é dominado por intermediários e serviços de streaming otimizados para lucros corporativos. Os lucros raramente são divididos em partes iguais.

É uma situação em que os artistas - que podem criar por amor, mas ainda precisam comer – acabam se questionando onde seguir uma carreira na indústria musical. Por meio de NFTs e outras ferramentas cripto, isso pode mudar.

Veja o Spotify. Com quase 400 milhões de usuários ativos, metade dos quais pagantes, é de longe o serviço de streaming de música mais amplamente adotado e popular. Existem cerca de 8 milhões de artistas no Spotify que lutam por atenção diariamente, apenas para serem derrotados por colegas mais renomados como Taylor Swift, Billie Eilish ou Kanye West. É um cenário desafiador para qualquer artista se ele não estiver no topo, especialmente quando os artistas não são capazes de capturar totalmente os lucros de seu trabalho. “Detentores de direitos” no Spotify embolsam até 70% da receita de streaming e, na maioria dos casos, os detentores de direitos não são realmente os artistas.

Essa não é a maneira adequada de recompensar as mentes criativas cujo trabalho é fundamental para a experiência humana.

A próxima fronteira

A tecnologia ainda não curou os males dos músicos, além de abrir caminho para uma realidade oligopolística no âmbito da distribuição. E indiscutivelmente piorou as coisas para os artistas, eliminando a exclusividade e a escassez e padronizando tudo quase ao ponto de não haver nenhum retorno.

Até o surgimento dos NFTs.

Estejam Spotify ou Apple Music envolvidos, os NFTs - ou tokens não fungíveis, um tipo de criptoativo que pode garantir a exclusividade da mídia digital - inevitavelmente mudarão tudo sobre a distribuição de música e irão reconfigurar a base da indústria musical. O que isso significa na prática? Mais poder para os criadores, impulsionados pelo controle aprimorado sobre a distribuição e uma redução iminente das atuais deficiências estruturais da indústria.

Os NFTs reintroduzem a escassez de volta ao mundo musical e permitem que os músicos tenham o comando absoluto sobre a distribuição subsequente de seu trabalho, na medida em que seu produto desce na "cadeia de consumo". Além disso, os NFTs abrem muitas maneiras para os artistas se conectarem com seu público em um nível mais profundo e significativo e formar as comunidades mais vibrantes ao seu redor, tornando a música uma experiência humana mais íntima.

Transformacional, para dizer o mínimo.

O que isso significa para você e para mim? Mais artistas, mais música e uma experiência mais humana. A reinvenção do modelo de distribuição de música pode inaugurar um renascimento para músicos e fãs, criando vastas oportunidades em todas as áreas. Na prática, isso pode resultar em novos modelos de receita, como compartilhamento de receita, acesso em camadas e interações diretas um a um.

O próximo ano pode ser crucial para os NFTs de música. Existem vários protocolos e plataformas online agora, prontos para colocar a música no centro das atenções. Marcas do mundo dos NFTs, como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, estão assinando acordos de mídia - e os álbuns estão em andamento. É uma revolução impulsionada pela tecnologia e conduzida pelos artistas.

Ao mesmo tempo, as DAOs, ou organizações autônomas descentralizadas, o assunto que anda na boca de todos, também devem entrar em consideração. Se os artistas estão cansados ​​dos mesmos velhos agentes de talentos e gravadoras, as DAOs podem servir como uma alternativa inovadora em uma nova era da música.

Essencialmente, uma DAO é apenas um grupo social com uma conta bancária compartilhada e um procedimento para a tomada de decisões em conjunto. Para os músicos, as DAOs podem funcionar como fabricantes, patrocinadores e gerentes de marcas. Pesos pesados ​​da indústria que tiverem boas intenções podem se juntar para ajudar a próxima geração de artistas criando na Web 3.0. Os fãs podem se juntar a DAOs focadas em música para amplificar a conexão humana entre artistas e outros amantes da música.

As DAOs eliminariam a necessidade de intermediários entre artistas, ouvintes e outros stakeholders. Os desequilíbrios da indústria musical poderiam ser resolvidos por DAOs, o que poderia dar aos artistas a possibilidade de opinar sobre como seu trabalho é distribuído e consumido, fornecer ao público uma conexão direta com os músicos que eles apoiam e fornecer aos empresários e às gravadoras a oportunidade de interagir com seus principais dados demográficos e ficar mais perto da música em si do que nunca.

Como artista hoje, algo parece diferente. As estruturas de poder mudaram. Falando pessoalmente, a receita que consegui gerar com a música em NFT já superou as vendas do meu último EP físico apoiado por uma gravadora. Se eu estivesse construindo minha carreira pela primeira vez hoje, não posso deixar de imaginar como teria sido diferente. Os artistas que estão lançando seus trabalhos agora têm acesso a um conjunto de ferramentas incrivelmente poderoso, um conjunto de ferramentas com o qual poderíamos ter sonhado uma década atrás.

* Joan Westenberg é escritora, investidora anjo e diretora de criação. Fundou um estúdio no metaverso chamado Self. Trabalha com a MODA DAO na missão de reescrever músicas para criadores e fãs. E também escreve para a CoinDesk.

Este conteúdo não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok