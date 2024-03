1° fundo cripto do Brasil: criador revela detalhes sobre o setor

A tokenização de recebíveis e a geração de novas estruturas nos fundos de investimento cripto têm se destacado no mercado financeiro nos últimos anos. De acordo com executivos do setor, o uso da tecnologia blockchain pode revolucionar o funcionamento dos fundos de investimento.

Com a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA, o interesse institucional pelos criptoativos aumentou e fez com que o setor de fundos cripto acumulasse mais de US$ 330 bilhões em ativos sob gestão.

Glauco Cavalcanti, fundador e gestor da BLP Cripto, foi o responsável pela criação do primeiro fundo de criptoativos do Brasil. Nesse sentido, Glauco compartilha no podcast do Future of Money sua experiência pioneira e outras opiniões sobre o futuro do setor. Confira:

