Eniwine dá curso online grátis sobre vinhos – com certificado de conclusão

A plataforma de e-commerce Eniwine, cuja uma das especialidades é oferecer vinhos através de clube de assinaturas, estreou nessa semana um curso online de vinhos, totalmente gratuito, para quem deseja entender mais do assunto durante a quarentena.

As lives trazem estrutura como a de uma aula a distância: há material de apoio em PDF e certificado de conclusão. Participantes também podem enviar dúvidas aos especialistas.

É possível assistir às aulas no site da Eniwine e nas redes sociais da marca, onde as aulas que já aconteceram ficam gravadas.

A primeira estreou ontem (18). Veja as próximas lives:

20 de maio, às 20h30 – Junior Medeiros, vice-presidente ABS Campinas: como montar sua própria adega e como comprar vinhos;

25 de maio, às 20h30 – Fabio Miolo, do Miolo Wine Group: por que vinhos têm preços tão diferentes? O que isso significa?;

27 de maio, às 20h30 – Diego Arrebola, tricampeão brasileiro, certificado como Sommelier profissional no Brasil, Itália e EUA: processos de vinificação; como fazer vinho em casa; varietal ou assemblage: qual o melhor?

Cursos de vinho durante a quarentena têm feito sucesso entre o público, como esse da Concha Y Toro.

As vendas da bebida também cresceram durante a pandemia no Brasil. A Eniwine cresceu 20% em faturamento durante a quarentena. Já a Evino viu os pedidos crescerem 20% entre fevereiro e março em relação a 2019 e um aumento de 72% em novos clientes no período.