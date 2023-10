Rock e futebol: Barcelona jogará El Clásico com símbolo dos Rolling Stones no uniforme; entenda

O Barcelona anunciou, nesta quinta-feira, 19, que jogará o próximo clássico contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro, pela La Liga, com uma novidade no uniforme.

O símbolo dos Rolling Stones, uma das maiores bandas de Rock de todos os tempos, estará empastado na região central do manto, em uma ação pontual em parceria com o Spotify, patrocinador máster do clube.

A equipe feminina também vestirá o uniforme especial na partida contra o Sevilla, em 5 de novembro. O novo manto terá duas versões para os torcedores. Uma delas é a FC Barcelona x The Rolling Stones Limited Edition, que terá 1899 unidades, número que faz referência ao ano de fundação do Barça.

Outra opção é a FC Barcelona x The Rolling Stones Signed Limited Edition. Essa contará com as 22 camisas de todos os atletas titulares, do masculino e feminino, que disputarem os dois jogos.

Patrocínio do Spotify

“O patrocínio do Spotify que quando anunciado surpreendeu a indústria, vem mostrando a força de unir esporte com música de uma forma criativa, despertando curiosidade e produzindo itens que tendem a ser tornar disputados e históricos”, destaca Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Não é a primeira vez que o time realiza uma ativação com um artista musical. Na temporada de 2021/2022, a equipe catalã jogou com o logo da gravadora do rapper Drake e, posteriormente, da cantora Rosália, estampado no uniforme. Essas ativações fazem parte do contrato do Barcelona com o Spotify.

Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo, analisa a novidade de maneira positiva e acredita que iniciativas como essa devem se tornar recorrentes no âmbito esportivo.

"É uma ação que chama a atenção pelo ineditismo. E por se tratar de uma marca forte, como o Spotify, que é patrocinadora e está cedendo o espaço para um álbum ou logo de uma banda. Isso agrega muito valor para as partes que estão envolvidas. Este tipo de ativação atrai a atenção das pessoas e do mercado como um todo. Acredito que esta pode ser uma tendência, pois gera ainda mais valor para o patrocinador máster que investe muito dinheiro para ter direito às propriedades”, conclui Wolff.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, empresa que assina o uniforme de nove clubes no futebol brasileiro, afirma que, desde que respeitem as tradições dos clubes, essas ações pontuais são sempre bem-vindas.

“Com um conceito por trás, as ativações podem gerar uma atração comercial aos torcedores, proporcionar novas fontes de rendas para as empresas envolvidas e a divulgação do uniforme nos meios de comunicação. Por outro lado, sempre existe o risco, ainda mais em um jogo importante, da camisa ficar ‘marcada’ por um resultado negativo. Por isso é muito importante um trabalho conjunto entre clube, fornecedora e patrocinadores para realizar um estudo do panorama geral antes da idealização”, completa Kleimmann.

Na visão de Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, é possível enxergar um um alto crescimento no mercado que junta esporte e música, onde o engajamento é cada vez maior. “A junção entre eles vem se consolidando e acumulando, em sua maioria, cases de sucesso, principalmente envolvendo marcas, clubes e cantores. É nítido que a união desses mundos gera uma grande movimentação na mídia e nas redes sociais, o que acaba sendo positivo para todos os lados".