Volta de torcida visitante em clássicos? Jogo do Palmeiras no Morumbi levanta discussão na FPF

O clássico entre Palmeiras e Santos, que foi realizado no Morumbi no último sábado, pode ser um pontapé inicial para a volta das torcidas visitantes em clássicos em São Paulo, medida estabelecida pelas autoridades em 2016.

A partida na casa são-paulina foi vista com um teste para os dirigentes da Federação Paulista de Futebol, que conseguiram organizar o evento sem danos a sede da torcida organizada do rival, que fica na frente do estádio, e a recém-inaugurada estátua de Telê Santana.

Após a repercussão positiva, São Paulo e Palmeiras soltaram uma nota oficial conjunta na tarde desta segunda-feira, 6, para defender a possibilidades de acabar com a determinação de clássicos com torcida única no estado.

"Na avaliação das Presidências de ambas as agremiações, o saldo positivo do evento contribui para que, futuramente, os clássicos estaduais voltem a ser disputados com a presença de duas torcidas", diz a nota. Os clubes também agradeceram o apoio da Polícia Militar, da Federação Paulista de Futebol e de outras autoridades para que o evento acontecesse de forma bem-sucedida.

Outro ponto que favorece a discussão na entidade paulista são os números expressivos nas arquibancadas. O público das partidas envolvendo o Trio de Ferro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, beira os 400 mil espectadores.

Por que clássicos acontecem com torcida única em SP?

Após uma briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras levar à morte de uma pessoa em 2016, o Ministério Público solicitou à FPF que os clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo tivessem apenas torcedores mandantes. O pedido foi atendido e estendido para partidas entre Guarani e Ponte Preta.

Com casos de violência ocorrendo mesmo com a determinação do MP, grupos dentro da Federação Paulista discutem a possibilidade de mudança no modelo, e o jogo do último sábado fez a rediscussão ganhar força.