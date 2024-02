Onde assistir o Super Bowl 2024? Veja horário e data do confronto

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam no próximo domingo, 11, às 20h30, em Las Vegas, Estados Unidos. A partida é válida pelo Super Bowl, jogo final do futebol americano.

Em busca do bicampeonato, os Chiefs lideram a corrida para o título, almejando repetir o feito que não ocorre na NFL desde os Patriots em 2004 e 2005. A franquia, que já ostenta os troféus de 1970, 2020 e 2023, busca consolidar seu domínio no cenário do futebol americano.

Do outro lado, o consolidado 49ers já conquistaram o Super Bowl cinco vezes (1982, 1985, 1989, 1990 e 1995). Há tempos a equipe não experimenta a sensação de erguer o troféu de campeão, e agora enfrenta o desafio de interromper essa sequência de jejum.

Onde assistir ao vivo e qual horário de Chiefs e 49ers pelo Super Bowl 2024?

A partida entre San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs será transmitido pela RedeTV na TV aberta, ESPN na TV fechada e online pelo Star+ e NFL Game Pass.

Que horas é o show do intervalo do Super Bowl?

A apresentação no intervalo do SuperBowl não possui um horário fixo, porém começa 1h30 depois do início da partida. Com o jogo previsto para começar às 20h30 no horário de Brasília, Usher deve se apresentar por volta das 22h.

Que dia é o Super Bowl 2024?

