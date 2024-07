Judô hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta segunda-feira, 29

Os judocas brasileiros Daniel Cargnin e Rafaela Silva competem nesta segunda-feira, 29 de julho, nas Olimpíadas de Paris 2024.

Daniel Cargnin participa da 1ª fase eliminatória da categoria -73kg masculino contra Akil Gjakova às 05h40, enquanto Rafaela Silva compete nas oitavas de final da categoria -57kg feminino às 07h20. As lutas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV.

O judô é uma arte marcial japonesa que se destaca pela utilização de técnicas de projeção e imobilização. Os atletas buscam derrubar ou imobilizar seus oponentes, sendo avaliados por suas habilidades técnicas e estratégias de combate.

Neste domingo, 28, Willian Lima e Larissa Pimenta conseguiram as primeiras medalhas do Brasil nos Jogos em Paris. O atleta conquistou o prata na categoria de até 66kg, já a 'Pimentinha' levou o bronze na categoria de até 52kg.

Que horas começa o judô nas Olimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, (29)?

Onde assistir online ao judô hoje, segunda-feira (29)?

Você pode assistir as lutas online pelo Globoplay ou pela CazéTV no YouTube.

Quais brasileiros vão competir no judô hoje?

Daniel Cargnin e Rafaela Silva são os judocas brasileiros competindo hoje nas categorias -73kg masculino e -57kg feminino, respectivamente.

