Senegal x Holanda: onde assistir e qual horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Senegal e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira, 21, às 13h, no estádio Al Thumama, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo A da Copa do Mundo Fifa 2022. O jogo será a primeira vez na história que as seleções se enfrentam.

Fechando a primeira rodada do grupo A, Senegal e Holanda se enfrentam no que seria o embate de quem ficará em primeiro lugar do grupo.

A atual campeã da Copa das Nações Africanas começa a competição fragilizada após ver o craque do time, Sadio Mané, ser cortado por lesão. Essa é a terceira vez que Senegal disputa o Mundial. A melhor campanha foi em 2002, quando chegou nas quartas de final.

A Holanda chega na Copa sem tanta badalação quantos outras seleções europeias, apesar do bom ano da equipe. Em 2022, os holandeses ainda não perderam. Foram oito jogos, com seis vitórias e dois empates. O zagueiro Virgil van Dijk, craque do Liverpool, é uma das esperanças da equipe treinada por Louis van Gaal. A Holanda já chegou em três finais de Copa do Mundo, mas perdeu em todas.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Senegal x Holanda

A partida entre Senegal e Holanda, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, SporTV e pelo canal do Youtube CazéTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Senegal x Holanda

A primeira partida da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

