Seleção Brasileira: confira a lista dos 23 convocados para os próximos jogos das Eliminatórias

Nesta segunda-feira, 6, o técnico Fernando Diniz fez a sua terceira convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A lista é para os confrontos da Colômbia no dia 16 de novembro, e Argentina no dia 21 de novembro

A novidade na lista é o garoto Endrick do Palmeiras. Com apenas 17 anos, o atacante se destacou pela equipe paulista nos últimos jogos e se tornou uma das esperanças para o futuro da seleção.

Outra novidade também é para o goleiro Lucas Perri do Botafogo. O jogador vem fazendo ótima temporada pelo Estrela Solitária que é líder do Brasileirão com a melhor defesa da competição.

Após derrota para o Uruguai na última rodada, a seleção brasileira espera retomar o caminho das vitórias. No momento, o Brasil ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação com sete pontos.

Sob o comando de Diniz, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 1, venceu o Peru por 1 a 0, empatou com a Venezuela em 1 a 1, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0.

Confira a lista dos convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Lucas Perri (Botafogo)

Ederson (Manchester City)

Laterais Direitos

Emerson (Juventus)

Laterais esquerdos

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

André (Fluminense)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Rodrygo (Real AMdrid)

Atacantes

Endrick - Palmeiras

Gabriel Jesus - Arsenal (ING)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

João Pedro - Brighton (ING)

Paulinho - Atlético-MG

Pepê - Porto (POR)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)

Por que Neymar está fora da lista?

Neymar sofreu uma lesão no joelho na última partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

Quando serão os jogos do Brasil pelas Eliminatórias?