Seleção brasileira: com Endrick, Vini Jr e Rodrygo, Brasil se apresenta na Granja Comary

Os convocados da seleção brasileira se apresentaram na Granja Comary, Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 13, para os compromissos diante da Colômbia no dia 16, e Argentina no dia 21 de novembro. Na tarde desta terça, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz fará a primeira atividade com bola.

Ao todo, 21 jogadores já estão integrados no elenco. Para o grupo ficar completo, faltam Renan Lodi, Carlos Augusto e Raphinha, que se apresentarão nas próximas horas.

Na segunda-feira, os jogadores fizeram um treino regenerativo, já visando o confronto contra a Colômbia. Apenas Lucas Perri, goleiro do Botafogo e novidade na convocação, foi a campo para atividade com bola.

Endrick, Vini Jr e Rodrygo jogaram juntos?

Futuro ataque do Real Madrid, os confrontos diante de Colômbia e Argentina poderão ser a oportunidade de ver pela primeira vez Vini Jr, Rodrygo e Endrick juntos. O técnico Fernando Diniz ainda não deu indícios do time titular para os jogos, porém as expectativas são para ver o trio em ação.

Nesta segunda, os três fizeram os trabalhos físicos juntos. Vini Jr e Rodrygo, que atuaram pelo Real Madrid no último sábado, chegaram pela manhã no Rio de Janeiro, já Endrick se apresentou no período da tarde, juntamente com Raphael Veiga, Nino, André, Pepê e Lucas Perri.

Após derrota para o Uruguai na última rodada, a seleção brasileira espera retomar o caminho das vitórias. No momento, o Brasil ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação com sete pontos. Sob o comando de Diniz, a equipe goleou a Bolívia por 5 a 1, venceu o Peru por 1 a 0, empatou com a Venezuela em 1 a 1, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0.

Confira a lista dos convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Lucas Perri (Botafogo)

Ederson (Manchester City)

Laterais Direitos

Emerson (Juventus)

Laterais esquerdos

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

André (Fluminense)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Rodrygo (Real AMdrid)

Atacantes