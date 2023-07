São Paulo x Fluminense hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 1º, às 16h, no Morumbi, na cidade de São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

A partida entre os dois times tricolores promete muita emoção. O Tricolor Paulista está na 11ª posição do campeonato com 18 pontos.

Já o Tricolor Carioca está na 5ª colocação com 22 pontos, apenas 1 ponto separa o time do Rio de Janeiro do G4.

O São Paulo pode entrar em campo sem o jogador Caio Paulista por questões contratuais já que o atacante pertence ao Fluminense, em seu lugar deve entrar em campo o jovem Patryck.

Pelo lado do tricolor carioca, o zagueiro Nino não pode entrar em campo após a expulsão no jogo anterior contra o Bahia.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Fluminense hoje?

O jogo deste sábado às 16h entre São Paulo e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo x Fluminense online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do São Paulo?

05/07 - São Paulo x Palmeiras - Quartas de final (jogo 1) Copa do Brasil

09/07- Bragantino x São Paulo - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

09/07 - Fluminense x Internacional- Brasileirão série A

16/07 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão série A