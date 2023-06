Santos x Corinthians: veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 20h00 na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 11ª rodada da Brasileirão Série A.

Em momentos parecidos na temporada, Santos e Corinthians entram em campo buscando espantar a má fase. Sem vencer a oito jogos, o Peixe espera com apoio do seu torcedor, retomar o caminho das vitórias.

Para o confronto, o técnico Odair Hellman não conta com Alison, Felipe Jonatan e Leonardo Zabala lesionados. A equipe deve ir com Lucas Lima pelo meio e Soteldo no comando de ataque

Do outro lado o Corinthians, que também vive uma seca de vitórias, quer apagar os últimos resultados. A equipe vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos e está uma posição acima da zona de rebaixamento.

O técnico Vanderlei Luxembrugo ainda não conta com o meia Renato Augusto que trata edema na panturrilha. Sem Bruno Méndez, que está com a seleção do Uruguai, Luxa pode relacionar os jovens Renato e João Pedro Tchoca, do elenco sub-20.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Corinthians

O jogo desta quarta-feira, às 20h, entre Santos e Corinthians terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Santos x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Santos ?

25/06 - Santos x Flamengo - Brasileirão Série A

29/06 - Santos x Blooming - Copa Sul-Americana

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

24/06 - Athletico PR x Corinthians - Brasileirão Série A

28/06 - Corinthians x Liverpool - Libertadores da América

