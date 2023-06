Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 21; onde assistir e horários

Retorno do Brasileirão Série A e B, além da liga estadunidense, são os destaques do futebol desta quarta-feira.

Pelo Brasileirão, as atenções estão para o clássico entre Santos e Corinthians que vivem momentos parecidos no campeonato. O Peixe, que não vence a oito jogos, busca retomar o caminho das vitórias e o Corinthians espera espantar a má fase.

Ainda pelo Brasileirão, o São Paulo enfrenta o Athletico PR no Morumbi, o Cruzeiro encara o Fortaleza em Minas e o Fluminense medindo forças com o Galo no Maracanã.

Destaque também para o Palmeiras que encara o Bahia na Fonte Nove. Caso o verdão vença, assume a liderança do campeonato.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Ásia Sub-17

09h - Tailândia x Iêmen - Star+

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

19h - CRB x Ituano - SporTV 2 e Premiere

MLS (Liga estadunidense)

20h30 - Atlanta FC x New York City FC MLS - AppleTV+

20h30 - Montreal x Nashville MLS - AppleTV+

20h30 - Cincinnati x Toronto MLS - AppleTV+

20h30 - New York RB x Charlotte MLS - AppleTV+

20h30 - Orlando City x Philadelphia Union MLS - AppleTV+

21h30 - Austin x FC Dallas MLS 21h30 AppleTV+

21h30 - Houston Dynamo x San Jose - AppleTV+

21h30 - Saint Louis x Salt Lake MLS - AppleTV+

22h30 - Colorado Rapids x Vancouver Whitecaps - AppleTV+

23h30 - LA Galaxy x Sporting Kansas City - AppleTV+

23h30 - LAFC x Seattle Sounders - AppleTV+

23h30 - Portland Timbers x Chicago Fire - AppleTV+

Globo

21h30 - Bahia x Palmeiras - Brasileirão Série A

21h30 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão Série A

SBT

Record

Band

SporTV

19h - São Paulo x Athletico - Brasileirão Série A

Premiere

19h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão Série A

20h - Santos x Corinthians - Brasileirão Série A

Apple+

