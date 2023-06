São Paulo x Athletico PR: veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Athletico PR se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 19h no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 11ª rodada da Brasileirão Série A.

Após derrota em casa no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo entra em campo buscando se recuperar no campeonato. O Tricolor está na oitava colocação com 15 pontos e busca com apoio da torcida, uma vitória diante do Furacão.

O técnico Dorival Junior não deve contar com Pablo Maia e Michel Araújo, suspensos, além de Arboleda que defende a seleção do Equador. A expectativa da torcida era a estreia de Alexandre Pato, porém o treinador e a comissão entendem que o jogador ainda precisa estar melhor fisicamente.

Do outro lado o Athletico PR, que está uma posição acima que o São Paulo, precisa pelo menos de uma empate para se manter na frente da equipe paulista. O Furacão não perde a três jogos e busca retomar as vitórias, após empate contra o América MG na última rodada.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Athletico PR

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre São Paulo e Athletico PR terá transmissão ao vivo na SporTV (exceto para SP) e Premiere

Como assistir o jogo São Paulo x Athletico PR online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

24/06 - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão Série A

27/06 - São Paulo x Tigre - Copa Sul-Americana

Quais são os próximos jogos do Athletico PR ?

24/06 - Athletico PR x Corinthians - Brasileirão Série A

27/06 - Athletico PR x Allianza Lima - Libertadores

