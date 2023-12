The Best 2023: quem a Fifa escolheu como os três melhores jogadores do mundo?

A Fifa divulgou na quinta-feira, 15, os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo no The Best 2023. Lionel Messi é o atual vencedor da premiação. O craque argentino dessa vez concorre com o norueguês Erling Haaland, do Mancheste City, e com o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O vencedor será revelado em cerimônia em Londres no dia 15 de janeiro de 2024. Os indicados haviam sido anunciados em setembro.

A lista tinha 12 nomes, metade dela de jogadores do Manchester City. Vinicius Junior, atacante do Real Madrid e nome brasileiro de maior destaque na temporada europeia, não estava entre os selecionados. Para os homens, o The Best 2023 tem um período de avaliação mais curto do que o usual, valendo desde 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à Copa do Mundo no Catar, até o dia 20 de agosto de 2023.

Qual a melhor jodadora mulher?

As três finalistas do prêmio da Fifa de melhor jogadora do mundo são as espanholas Aitana Bonmatí e Jennifer Hermoso, campeãs do mundo com a seleção da Espanha, que concorrem com a colombiana Linda Caicedo.

Como funciona o Fifa The Best?

A premiação de melhor jogador da Fifa acontece desde 1991 e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, no atual formato, foi criado em 2016. Um conselho técnico da entidade, composto por ex-jogadores, define a lista de indicados nos prêmios masculinos. Para o The Best 2023, formaram esse conselho Kaká (Brasil); Petr Cech (República Tcheca); Didier Drogba (Costa do Marfim); Bret Emerton (Austrália); Rio Ferdinand (Inglaterra); Asamoah Gyan (Gana); Mario Kempes (Argentina); Alex Lalas (EUA); Jon Obi Mikel (Nigéria); Park Ki-Sung (Coreia do Sul) e Ivan Vicelich (Nova Zelândia). Em seguida, o colégio eleitoral, formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, define o vencedor

A Fifa usa a temporada europeia como período de análise desde 2016. Mas, com a Copa do Mundo de 2022, o período considerado foi de agosto de 2021 a dezembro de 2022.