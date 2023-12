Fluminense já ganhou o Mundial de Clubes? Confira os brasileiros que já venceram a competição

O Fluminense, vencedor da Libertadores, terá um grande desafio neste final de temporada com a participação no Mundial de Clubes da FIFA, na Arábia Saudita. Sob a liderança de Fernando Diniz, a equipe enfrentará o Manchester City na final em busca do título. A competição é uma das mais prestigiadas e cobiçadas entre os clubes brasileiros, gerando intensa rivalidade entre torcedores rivais. Organizado pela FIFA desde 2000, o Mundial de Clubes reconhece oficialmente as conquistas dos clubes no torneio Interclubes, realizado entre 1960 e 2004. Durante esse período, seis clubes brasileiros conquistaram o título pelo menos uma vez: Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e São Paulo. O São Paulo destaca-se como o maior vencedor entre os clubes brasileiros, com três conquistas. Em seguida vêm Corinthians e Santos, ambos com dois títulos cada. O Santos, durante a era de Pelé, emergiu como vencedor do torneio. Flamengo, Grêmio e Internacional têm uma conquista cada. Tanto Palmeiras quanto Fluminense disputaram torneios mundiais na década de 1950. Em 1951 e 1952, respectivamente, os clubes conquistaram a Copa Rio, um torneio organizado e nomeado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) como "Torneio Internacional de Clubes Campeões". Embora a FIFA considere 'Mundial' apenas os torneios disputados a partir de 1960, a organização já chamou o Verdão de 'campeão global'.

No total, o Brasil se mantém com 10 títulos mundiais. Seis clubes brasileiros são reconhecidos pela FIFA como campeões do mundo. O último campeão sul-americano do Mundial foi o Corinthians em 2012.

O Fluminense já conquistou o Mundial?

Para os torcedores do Flu, esta temporada é a oportunidade para o time conquistar o seu 'segundo título' do campeonato.

Em 1952, no ano do seu cinquentenário, o Fluminense conquistou o título de campeão da Copa Rio após superar o Corinthians na final. A competição, defendem os tricolores e outros torcedores, valia como mundial.

Embora a FIFA não o equipare ao Mundial de Clubes Intercontinental, reconhece o torneio. O Fluminense considera essa conquista como um título mundial e destaca-o como o primeiro grande campeonato internacional obtido por uma equipe do Rio de Janeiro no Maracanã, que começou a ser palco de partidas de futebol em 1950.

Relembre os brasileiros campeões do Mundial de Clubes:

Corinthians - 2000 e 2012

O Corinthians venceu o Mundial de 2000 ao vencer o Real Madrid na semi e o Vasco na final. O título é questionado por rivais, pois o clube paulista participou como convidado e não por ter conquistado a Libertadores.

Mas em 2012, os torcedores comemoraram sem nenhum questionamento. Após conquistar a sua primeira Libertadores da história, o Corinthians venceu o Chelsea na final por 1 a 0, no Japão. Antes do título do Palmeiras, o Timão era o último brasileiro campeão Mundial.

Internacional - 2006

O Internacional venceu o Mundial em cima do poderoso time do Barcelona, que contava com Ronaldinho Gaúcho (no auge), Iniesta e Deco. O gol do título foi marcado por um herói improvável. Adriano Gabiru decidiu a partida na reta final e garantiu a taça para os colorados.

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

O único clube brasileiro tricampeão mundial, conquistou os dois primeiros títulos contra o Barcelona e o Milan, sob o comando de Telê Santana.

Em 2005, o clube foi o melhor time do mundo novamente ao derrotar o Liverpool em atuação irretocável do goleiro e ídolo da torcida Rogério Ceni.

Grêmio - 1983

O time gremista conquistou o Mundial de Clubes ao vencer o Hamburgo, da Alemanha. Renato Gaúcho foi o grande nome do título, marcando os dois gols da partida.

Flamengo - 1981

Sob o comando de Zico, um dos maiores camisas 10 do clube, o Flamengo venceu o Liverpool por 3 a 0. e o Brasil voltou a ser campeão Mundial de Clubes depois de 18 anos.

Santos - 1962 e 1963

O Santos dos anos 60 era uma equipe repleta de lendas do futebol mundial, como Pepe, Coutinho e, acima de todos, Pelé. O time venceu o Benfica em 62 e o Milan em 63. Nos dois títulos, Pelé marcou gols que garantiram a vitória santista.