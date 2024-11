Palmeiras x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira, 8, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Verdão chega embalado após uma sequência de bons resultados, mirando uma vaga direta na Libertadores e aproveitando o fator casa para manter a posição entre os primeiros da tabela. Já o Tricolor Gaúcho busca somar pontos fora de casa para garantir a classificação na próxima edição do torneio continental.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta sexta-feira, 21h30, entre Palmeiras e Grêmio terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.