Quem Egito ou Austrália podem enfrentar nas oitavas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Mohamed Salah: Egito e Austrália se enfrentam pelos 16 avos de final (Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 3 de julho de 2026 às 12h48.
Egito e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira, 3, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 15h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.
Quem vencer o confronto terá pela frente o classificado do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.O duelo das oitavas de final será na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
A Austrália, com 4 pontos, passou em 2º lugar. Após estrear com vitória sobre a Turquia por 2 a 0, perdeu para os Estados Unidos por 2 a 0 e ficou no 0 a 0 com o Paraguai.
O Egito também ficou com a segunda colocação de sua chave, com 5 pontos. Os egípcios empataram com Bélgica e Irã por 1 a 1 e superaram a Nova Zelândia por 3 a 1.
Além disso, o caminho para o vencedor do duelo entre Egito ou Austrália e Argentina ou Cabo Verde já está definido nas quartas de final da Copa do Mundo.
Uma das seleções vai enfrentar quem passar do confronto entre Suíça e Colômbia ou Gana, que também acontecerá na próxima terça-feira, 7.O duelo das quartas de final será no dia 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.