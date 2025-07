Mundial de Clubes 2025: veja quanto o Fluminense vai ganhar depois de vencer o Al-Hilal

O Fluminense segurou os nervos durante a partida, aproveitou as oportunidades e conseguiu vencer o Al-Hilal nesta sexta-feira por 2 a 1, se classificando para a semifinal do Mundial de Clubes.

Martinelli abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo depois de belo chute no ângulo. O brasileiro Marcos Leonardo igualou a partida após cobrança de escanteio. A jovem revelação Hércules, que já tinha marcado contra a Inter de Milão nas oitavas, anotou novamente depois de toque com categoria no canto do goleiro adversário.

Vitória milionária para os cofres do clube

Até o jogo contra os sauditas, o Tricolor tinha engordado seus cofres em US$ 39,835 milhões (R$ 215,7 milhões). Agora, na semifinal, o Flu embolsou mais US$ 21 milhões (R$ 113,8) milhões.

Portanto, os comandados de Renato Gaúcho ganharam até agora R$ 329,6 milhões no torneio — que é aquele que mais distribuiu prêmios na história do futebol.

Veja quanto cada time já arrecadou até agora no Mundial*

Clube Valor (em milhões de dólares) Valor (em milhões de reais) Palmeiras $39,83 milhões R$ 216,52 milhões Fluminense $60,8 R$ 329,6 milhões Borussia Dortmund $38,43 milhões R$ 208,88 milhões Real Madrid $38,43 milhões R$ 208,88 milhões Chelsea $37,43 milhões R$ 202,52 milhões PSG $37,43 milhões R$ 202,52 milhões Bayern Munich $37,43 milhões R$ 202,52 milhões Al Hilal $34,13 milhões R$ 185,55 milhões Já eliminados do torneio Flamengo $27,71 milhões R$ 150,02 milhões Botafogo $26,71 milhões R$ 144,70 milhões Manchester City $26,31 milhões R$ 142,35 milhões Inter Milan $25,31 milhões R$ 137,89 milhões Benfica $24,31 milhões R$ 131,92 milhões Juventus $24,31 milhões R$ 131,92 milhões Monterrey $21,05 milhões R$ 114,32 milhões Inter Miami $21,05 milhões R$ 114,32 milhões Eliminados na fase de grupos River Plate $18,21 milhões R$ 98,66 milhões Boca Juniors $17,21 milhões R$ 93,23 milhões Atletico Madrid $16,81 milhões R$ 91,14 milhões RB Salzburg $15,81 milhões R$ 85,70 milhões FC Porto $14,81 milhões R$ 80,30 milhões Mamelodi Sundowns $12,55 milhões R$ 68,06 milhões Al Ahly $11,55 milhões R$ 62,72 milhões Es Tunis $11,55 milhões R$ 62,72 milhões LAFC $10,55 milhões R$ 57,14 milhões Al Ain $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Pachuca $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Seattle Sounders $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Ulsan $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Urawa Reds $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Wydad AC $9,55 milhões R$ 51,74 milhões Auckland City $4,58 milhões R$ 24,84 milhões

*Os valores referem-se ao acumulado de premiação até o dia 04/07/2025

