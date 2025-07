Mundial de clubes: o que o Al-Hilal fez no último jogo? Veja o 'milagre' que levou time às quartas

O Al-Hilal protagonizou uma das maiores surpresas do Mundial de Clubes 2025 ao eliminar o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação, em partida disputada no Estádio Camping World, em Orlando.

O jogo, marcado por muitas reviravoltas, teve os primeiros gols com Bernardo Silva e Erling Haaland para os ingleses, enquanto Marcos Leonardo e Malcom marcaram para os sauditas ainda no segundo tempo, que foi bastante movimentado.

A partida seguiu empatada para a prorrogação, quando Koulibaly abriu o placar para o Al-Hilal e Phil Foden empatou para o City. O gol decisivo saiu aos 112 minutos, com Marcos Leonardo, que mesmo sentindo dores na perna, aproveitou um rebote do goleiro Ederson para garantir a vitória histórica do time saudita e a classificação às quartas de final do torneio.

O desempenho dos brasileiros

O desempenho dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom foi fundamental para a virada e para a classificação, com o jovem ex-Santos marcando dois gols e Malcom contribuindo com um gol e participações importantes na criação das jogadas.

A vitória do Al-Hilal, que investiu cerca de R$ 3 bilhões em contratações nos últimos anos, surpreendeu o mundo do futebol e colocou o clube no caminho do Fluminense nas quartas de final, com o duelo marcado para a próxima sexta-feira, às 16h.

Comemorações e impacto para o Al-Hilal

Além da emoção dentro de campo, a classificação foi comemorada com entusiasmo no vestiário, onde o presidente do clube anunciou um bônus especial para os jogadores, intensificando a festa após a vitória sobre o Manchester City.

O resultado representa um marco para o Al-Hilal, que até então não era considerado favorito diante de um dos times mais valiosos e vitoriosos da Europa.