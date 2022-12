Jogos de futebol hoje, sábado, 17; onde assistir ao vivo e horários

Neste sábado, 17, fãs de futebol poderão acompanhar o jogo da final do Campeonato Paulista feminino e um amistoso entre Manchester City e Girono.

Na parte da noite, os times femininas do Santos e do Palmeiras se enfrentam na final do Campeonato Paulista Feminino.

O dia também conta com a disputa entre Marrocos e Croácia pelo terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar, às 12h.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista Feminino

19h - Santos x Palmeiras - SporTV, Paulistão Play, ElevenSports, YouTube, Estádio TNT Sports, Centauro e TNT

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo hoje.

Quais jogos vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo vai passar no canal do Casimiro hoje.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Santos Feminino hoje

O jogo deste sábado às 14h45 entre Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo na SporTV, Paulistão Play, ElevenSports, YouTube, Estádio TNT Sports, Centauro e TNT.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Marrocos hoje

O jogo deste sábado às 12h entre Marrocos e Croácia terá transmissão ao vivo TV Globo, SporTV e Fifa+ e em tempo real na EXAME.

