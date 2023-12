Quanto o campeão brasileiro ganha de premiação? Veja o que cada time recebe por posição

Nesta quarta-feira, 6, acontece a última rodada do Brasileirão 2023. O Palmeiras, que venceu o Fluminense no domingo e praticamente garantiu o título, além do troféu, receberá um valor milionário de premiação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premia as equipes de acordo com a posição no campeonato. Para o campeão, o valor recebido é de R$ 45 milhões, terceiro mais rentável do futebol brasileiro. Esse valor perde para a Libertadores, com R$ 94,5 milhões e Copa do Brasil com R$ 70 milhões.

As equipes que ficarem no Z4 não recebem premiação. No momento, Bahia, Goiás, Coritiba e América MG estão sendo rebaixados.

Premiação do Brasileirão 2023 por posição

1º lugar - R$ 45 milhões

2º lugar - R$ 42,7 milhões

3º lugar - R$ 40,5 milhões

4º lugar - R$ 38,2 milhões