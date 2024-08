Puxado pela soja, volume de fretes do agro cresce 13,7% no primeiro semestre, mostra Frete.com

O volume de fretes rodoviários do agronegócio registrou alta de 13,7% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 27, pela Frete.com, plataforma online de transporte de cargas da América do Sul.

O destaque foi a soja, que registrou um aumento de 52,9% no período e representou 28% dos fretes agrícolas publicados na plataforma. Os fretes de milho cresceram 7,8% e corresponderam a 13% das cargas do agronegócio divulgadas pela Frete.com.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram US$ 82,39 bilhões no primeiro semestre de 2024 – o complexo soja liderou com US$ 33,53 bilhões, o que representou 40,7% do total exportado.

“Apesar de problemas nas safras, por conta das fortes chuvas do início do ano, principalmente no Rio Grande do Sul, que viveu uma grande tragédia, o agronegócio ainda conseguiu demonstrar a sua força, puxando o crescimento do volume de fretes no semestre. A soja é sempre um destaque, já que movimenta diversos fretes pelo Brasil todo”, afirma Federico Vega, CEO da Frete.com.

Já os fretes de fertilizantes, que representam 18% dos fretes do agronegócio publicados na Frete.com, tiveram queda de 3,8%.

Após uma estabilidade no primeiro trimestre deste ano, o volume de fretes, de forma geral, voltou a crescer. Os dados da Frete.com mostram que houve um aumento anual de 13,9% no primeiro semestre de 2024 no Brasil.

De acordo com o presidente da plataforma, o crescimento no volume dos fretes também foi acompanhado pelo aumento nos custos. Dados reportados pela Frete.com mostram que no primeiro semestre de 2023 o preço médio do frete no agro era de R$ 6,20. No mesmo período deste ano, o valor subiu 4,7%, para R$ 6,49.

“No setor agrícola, a demanda por caminhões pode aumentar de forma abrupta, enquanto a oferta de caminhões não acompanha o mesmo ritmo. Isso faz com que os preços dos fretes subam, especialmente para commodities”, afirmou Vega à EXAME.

As rodovias representam cerca de 60% da matriz de transporte de cargas do Brasil. O país possui uma malha rodoviária de 1,7 milhão de quilômetros, enquanto a extensão das ferrovias é de mais de 30 mil quilômetros. Atualmente, 20% das cargas do Brasil são transportadas por ferrovias, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

1 /16 Plantação de soja em mato grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Preços dos fretes no segundo semestre

Para o próximo semestre a estimativa da Frete.com é de que os preços continuem altos. A explicação, segundo a plataforma, é que os custos de transporte de caminhões são compostos principalmente por duas partes: o transporte do próprio caminhão e os pneus.

Aproximadamente 60% dos custos estão relacionados ao transporte do caminhão, enquanto os pneus, manutenção, depreciação e alimentação do motorista representam os 40% restantes – quando a demanda por fretes é alta, a margem de lucro dos caminhoneiros tende a aumentar.

"No entanto, essa margem também pode ser reduzida em situações de alta demanda [..] Nesses casos, a diferença entre o custo de transporte e o valor recebido pelos caminhoneiros aumenta, pois há uma grande oferta de cargas e um número limitado de caminhões disponíveis. Como resultado, as empresas começam a pagar mais e a competir intensamente pelos caminhões, o que pode elevar os custos no curto prazo", diz o CEO da Frete.com.

Ainda que o aumento dos custos esteja previsto para o próximo semestre, o crescimento no volume de transporte deve continuar, apesar dos desafios persistentes relacionados à ineficiência tanto na infraestrutura física quanto na tecnologia.

"Embora estejamos investindo em tecnologia, isso ainda não é suficiente. Muitos caminhões circulam vazios e enfrentam burocracia excessiva [...] Além disso, caminhoneiros podem enfrentar atrasos significativos devido a problemas na infraestrutura, como estradas intransitáveis ou fazendas que dificultam a saída", diz Vega.