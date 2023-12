Quem são os maiores campeões do Brasileirão? Veja ranking de times e títulos

Nesta quarta-feira, 6, encerra o Brasileirão 2023, considerado um dos mais disputados dos últimos anos. Essa foi a 20ª edição em pontos corridos e a 64ª na história. Praticamente com o título definido, o Palmeiras é o maior campeão da história do Brasileirão, com 11 títulos.

Depois do Palmeiras vêm Santos e Flamengo, ambos com oito títulos brasileiros. A equipe do litoral paulista não vence a competição a 19 anos, enquanto o Flamengo conquistou seu último em 2020.

O estado de São Paulo é o responsável pelo maior número de títulos: são 33 no total, repartidos entre Palmeiras com 11, Santos com oito, Corinthians com sete, São Paulo com seis e Guarani com apenas um.

O Rio de Janeiro aparece logo em seguida com 18, divididos entre Flamengo com oito, Fluminense e Vasco com quatro e Botafogo com dois.

Veja os maiores campeões do Brasileirão: