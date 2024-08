O novo CEO da Vale e o maior ataque da Rússia na guerra: o que você precisa saber hoje

Esta terça-feira, 27, começa com um novo CEO à frente da Vale. Na esfera mundial, há uma escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. No Brasil, o bom desempenho da Petrobras na bolsa no dia anterior fez com que a estatal ganhasse R$ 40,9 bilhões em valor de mercado.

E mais: em entrevista à EXAME, Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD disse que, apesar do vigoroso crescimento, é necessário uma maior integração entre as políticas do governo federal, dos estados e dos municípios para reduzir a emissão de poluentes e consolidar o setor de carros elétricos. Em Invest, falamos sobre a Super Micro Computer que, avaliada em US$ 33 bilhões, a vale cerca de 1% da Nvidia, mas, por um momento, chegou a ter um rendimento superior ao da empresa de US$ 3 trilhões. E, para a revista, visitamos as pequenas cidades que vão decidir a eleição dos EUA.

Veja mais sobre os assuntos que devem delinear o dia:

O novo CEO da Vale

A Vale informou nesta segunda-feira, 26, que escolheu Gustavo Pimenta como próximo presidente da empresa. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração, de forma unânime. Pimenta, que é vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, irá substituir Eduardo Bartolomeo.

O novo CEO da Vale é um executivo com experiência global nos setores financeiro, de energia e mineração. Em 2021, assumiu a posição de vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale. Ele também foi responsável pelas áreas de Suprimentos e Energia & Descarbonização.

Segundo o fato relevante, a escolha foi realizada foi por meio de "rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o estatuto social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis." A escolha de Pimenta encerra um período de meses de indefinição a respeito da sucessão na mineradora.

O valor de mercado da Petrobras

O bom desempenho da Petrobras na bolsa na segunda-feira, 26, fez com que a estatal ganhasse R$ 40,9 bilhões em valor de mercado. É quase o valor de uma PetroRio, que tem valor estimado de R$ 42,15 bilhões.

Com a alta de 7,26% dos papéis preferenciais e 8,96% dos ordinários, a Petrobras fechou o dia com valor estimado em R$ 534,9 bilhões. Na sexta-feira, o valor era de R$ 494,10 bilhões. Segundo um levantamento da Elos Ayta, consultoria de dados de mercado financeiro, as ações da Petrobras não registravam uma valorização tão alta desde 12 de agosto de 2022, quando a rentabilidade foi de 7,43%.

A recomendação de compra do Morgan Stanley também pesou no papel. Os analistas do banco passaram a recomendar a compra das ações da Petrobras em relatório divulgado no fim de semana. O preço-alvo para as ADRs da companhia também foi atualizado, subindo de US$ 18 para US$ 20, considerando um potencial de valorização próximo de 40% comparado à cotação do último fechamento.

Escalada na tensão entre Rússia e Ucrânia

A guerra na Ucrânia atingiu um novo patamar de destruição e violência, com a Rússia lançando mais de 200 mísseis e drones em um ataque massivo que teve como alvo a infraestrutura de energia do país.

O governo ucraniano informou que sete pessoas morreram, e várias regiões enfrentaram apagões e cortes no fornecimento de água, em um dos ataques mais devastadores desde o início do conflito. De acordo com a Reuters, a investida ocorre em um momento de escalada nas hostilidades, com a Ucrânia tentando recuperar territórios enquanto a Rússia intensifica suas ações militares.

Em resposta ao avanço russo, Zelenskiy anunciou que tomaria medidas para fortalecer ainda mais a frente de Pokrovsk, indicando que a Ucrânia está preparada para continuar a resistência apesar das dificuldades.