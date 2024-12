Quanto ganha o vencedor do Brasileirão? Veja valor

Os clubes que disputam o Brasileirão Série A não apenas buscam a glória esportiva, mas também almejam prêmios milionários oferecidos pela competição. A quantia recebida pelo campeão reflete a importância financeira do título no cenário do futebol brasileiro. Neste ano, o campeão brasileiro vai levar R$ 48,1 milhões.

O campeão do Brasileirão de 2023 recebeu R$ 45 milhões como premiação. Este valor inclui a parte referente aos direitos de transmissão, um dos principais atrativos financeiros da Série A. Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui cerca de R$ 412 milhões entre todos os times participantes, com base no desempenho e na posição final na tabela.

Como é distribuída a premiação do Brasileirão?

A premiação é dividida entre os 16 primeiros colocados do campeonato. O segundo lugar recebeu R$ 42,7 milhões em 2023, enquanto o terceiro ficou com R$ 39,4 milhões. Já os valores para os clubes que ocupam posições mais baixas diminuem progressivamente. Os últimos colocados, que evitam o rebaixamento, recebem em torno de R$ 11 milhões.

Para os times que terminam na zona de rebaixamento, não há premiação financeira, mas eles continuam recebendo a cota de participação nos direitos de transmissão durante o ano.

Impacto além do dinheiro: o acesso à Libertadores

Mais do que o valor em dinheiro, o título do Brasileirão garante ao clube uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Este acesso, por sua vez, representa uma nova oportunidade de ganhos, já que a competição internacional também distribui milhões em premiações.

Somente pela participação na fase de grupos da Libertadores, os clubes recebem cerca de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões).

Com premiações robustas e possibilidades de maior visibilidade, vencer o Brasileirão é um objetivo que vai além da taça. Ele impulsiona os clubes em termos esportivos e financeiros, garantindo retorno aos investimentos feitos ao longo da temporada.