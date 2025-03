Criação de nova liga depende de estabilidade política na CBF, afirmam presidentes de clubes

Presidentes de clubes entendem que estabilidade política e união dos clubes deve fazer com que processo ocorra naturalmente

Um dos principais motivos dos clubes terem apoiado a reeleição de Ednaldo Rodrigues, na manhã desta segunda-feira, na CBF, tem a ver com a criação de uma Comissão Nacional de Clubes (CNC), que vai dar mais transparência às decisões da entidade junto às agremiações, mas principalmente ao surgimento, a curto prazo, de uma nova liga, algo que vem sendo debatido já há alguns anos.

Para alguns presidentes, que estiveram presentes na sede da CBF nesta segunda-feira, a eleição deve trazer ainda mais estabilidade aos futuros temas.

Alessandro Barcellos – Presidente do Internacional

“Importante esse consenso para que a gente dê estabilidade ao processo político e institucional da CBF. Isso nos coloca numa condição, enquanto clubes, de trabalhar pelo melhor. Cada clube com suas ideias, mas, com o Conselho Nacional de Clubes, dar a esta comissão um protagonismo no debate e nas pautas do futebol brasileiro”.

Marcelo Teixeira - Presidente do Santos

“Posicionamento do clube foi pela eleição do presidente Ednaldo. Acredito que o trabalho é de uma unidade entre os clubes, para que a gente fortaleça o esporte, especialmente o futebol masculino, feminino, a base, para que a gente consiga vislumbrar no futuro o Brasil como uma potência no futebol mundial”.

Marcelo Paz - Presidente do Fortaleza

"Sempre que falamos com ele (Ednaldo) foi nos dito que a CBF seria uma facilitadora para a criação de uma nova liga, assim como os clubes desejam. Tivemos esses avanços e, em todas as ligas do mundo, existe harmonia entre as partes, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, acredito que aqui não será diferente”.

Yuri Romão - Presidente do Sport

"O apoio unânime ao presidente Ednaldo cria um clima de estabilidade política, mas também traz mais união aos clubes em prol do crescimento do futebol brasileiro. A maior relevância que foi dada à Comissão Nacional de Clubes é um indicativo de que este processo vai perdurar, até que a gente chegue num caminho de consenso entre todas as agremiações."

