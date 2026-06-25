Curaçao x Costa do Marfim: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Curaçao e Costa do Marfim, apontando favoritismo da seleção marfinense no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, a Costa do Marfim aparece com 54,4% de chance de vitória contra 19,2% de Curaçao, enquanto o empate tem 26,4% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória marfinense por 0 a 1, com 16,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 11,8%, vitória marfinense por 0 a 2 com 11,7%, vitória de Curaçao por 0 a 0 com 11,1% e vitória de Curaçao por 1 a 0 com 8,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.