Morre Zé Carlos, ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira em 1998, aos 56 anos

O ex-lateral Zé Carlos, conhecido pela atuação no São Paulo Futebol Clube e na Copa do Mundo de 1998, morreu nesta sexta-feira, 25, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, aos 56 anos. A morte foi confirmada pela família.

O jogador nasceu em Presidente Bernardes, cidade distante cerca de 600 km da capital de São Paulo. Passou seus últimos dias hospedado na casa de uma sobrinha, em Osasco.

Na manhã desta sexta, familiares estranharam a demora para ele acordar e acionaram o Corpo de Bombeiros por suspeita de parada cardiorrespiratória. Zé Carlos foi encaminhado ao Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, onde foi confirmada a morte. Ele deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.

Carreira de Zé Carlos no futebol

Zé Carlos obteve sucesso no futebol já mais velho. Passou por clubes como São José, Nacional, São Caetano e Marília, mas foi na Matonense, em 1997, que ele realmente se destacou: fez o time subir para a Série A1 do Paulistão. No mesmo ano, ele foi contratado pelo São Paulo e se tornou titular em 1998, ano em que o clube conquistou o Campeonato Paulista.

O desempenho no São Paulo garantiu a Zé Carlos uma inesperada convocação para a Copa do Mundo de 1998 , na França. Ele foi reserva de Cafu, mas entrou em campo na semifinal contra a Holanda.

Após o torneio, Zé Carlos não voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, permanecendo no São Paulo até 2000. Nos anos seguintes, defendeu clubes como Grêmio, Ponte Preta e Joinville, encerrando sua carreira no Noroeste em 2005.