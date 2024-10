GP do México de F1 2024: horário e onde assistir ao treino livre ao vivo

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem sido de fortes emoções, e este fim de semana não seria diferente com o Grande Prêmio do México, a 20ª etapa do campeonato. Nesta sexta-feira, 25 de outubro, ocorre o 1º treino livre no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Com apenas cinco etapas restantes, a categoria segue na fase americana, com ambos os campeonatos ainda indefinidos.

O brasileiro Felipe Drugovich foi escalado para substituir Fernando Alonso na Aston Martin durante a primeira sessão de treinos livres. Além dele, Pato O'Ward, Kimi Antonelli, Ollie Bearman e Robert Shwartzman também participarão do TL1, representando McLaren, Mercedes, Ferrari e Sauber, respectivamente. Conforme o regulamento, as equipes são obrigadas a alocar dois treinos livres para pilotos novatos, isto é, aqueles que competiram em no máximo dois GPs.

Em seguida, os carros retornam à pista para o segundo treino livre, que, desta vez, terá 90 minutos de duração – 30 a mais que o habitual. Esse tempo extra servirá para testes com os pneus projetados para a temporada de 2025.

O circuito, que homenageia os irmãos Pedro e Ricardo Rodríguez, ex-pilotos de F1, estreou em 1963, quando Jim Clark venceu a prova inaugural. Desde então, sediou 23 corridas em três períodos distintos. Desde seu retorno ao calendário em 2015, Max Verstappen se destaca como o maior vencedor, com cinco vitórias, incluindo a do ano passado.

Como assistir ao GP do México de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP do México de F1 2024

1º Treino - sexta-feira, 25 de outubro, às 15h30; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro .

- sexta-feira, 25 de outubro, às 15h30; Onde assistir: . 2º Treino - sexta-feira, 25 de outubro, às 19h; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro .

- sexta-feira, 25 de outubro, às 19h; Onde assistir: . 3º Treino - sábado, 26 de outubro, às 14h30; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro .

- sábado, 26 de outubro, às 14h30; Onde assistir: . Classificação - sábado, 26 de outubro, às 18h; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro .

- sábado, 26 de outubro, às 18h; Onde assistir: . Corrida - domingo, 27 de outubro, às 17h; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 01/11 a 03/11 - 14h

GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas - 21/11 a 23/11 - 3h

GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail - 29/11 a 01/12 - 14h

GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina - 06/12 a 08/12 - 10h