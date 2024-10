Com salário milionário, Messi supera folha de pagamento de maioria dos times da MLS

Lionel Messi, uma das maiores estrelas do futebol mundial, causou um grande impacto financeiro na Major League Soccer (MLS) desde sua chegada ao Inter Miami, elevando significativamente a folha de pagamento do time e atraindo milhões em novos investimentos. As informações são do The Guardian.

A Associação dos Jogadores da MLS (MLS Players Association) divulgou um relatório que confirma que Messi recebe um salário-base de US$ 12 milhões (aproximadamente R$68,28 milhões) e uma compensação total de US$ 20,4 milhões (cerca de R$115,98 milhões), valor que inclui bônus de marketing e taxas de agente.

Esses valores destacam a remuneração de Messi não só como a maior da liga, mas também superior à da folha salarial de 22 dos 29 times que compõem a liga americana de futebol.

O pagamento do Inter Miami é a mais alto da MLS, com recorde de US$ 41,7 milhões (R$ 237,4 milhões). Esta cifra é mais que o dobro da maioria das equipes da MLS e supera consideravelmente até mesmo times com altos salários, como o Toronto FC — que registrou US$ 31,8 milhões (R$ 181,9 milhões) —, e o Los Angeles FC, que mantém uma folha salarial de US$ 22,1 milhões (R$126,8 milhões). Outros times que também ultrapassam a marca dos US$ 20 milhões (R$ 113 milhões) são o LA Galaxy e o Nashville SC, mas a folha salarial de cada uma dessas equipes ainda está abaixo do que Messi recebe individualmente.

A remuneração de craque argentino vai além de seu salário da MLS. Ele também possui uma parte dos lucros do contrato de transmissão da liga com a Apple TV, acordo que deve render a ele aproximadamente US$ 50 milhões (R$284,5 milhões) . Esta estratégia inovadora de compensação mostra o impacto de Messi na MLS como um todo, já que sua contratação trouxe mais atenção à liga, elevando o interesse dos torcedores e atraindo novos espectadores. Sua chegada também inspirou outros times a investirem em grandes nomes, com o objetivo de fortalecer suas marcas e conquistar um público mais amplo.

Salários altos na MLS

Messi não é o único jogador com um salário significativo no Inter Miami. Seu ex-colega do Barcelona, Sergio Busquets, é o segundo jogador mais bem pago da MLS, com um salário-base de US$ 8,5 milhões (R$ 48,4 milhões) e uma compensação total de US$ 8,8 milhões (R$ 50,1 milhões). Já o atacante do Toronto FC, Lorenzo Insigne, recebe um salário de US$ 7,5 milhões (R$ 42,7 milhões) e uma compensação total de US$ 15,4 milhões (R$ 87,6 milhões).

Além de jogadores de destaque, alguns atletas que deixaram a liga recentemente continuam a receber altos salários. Jozy Altidore, ex-atacante do New England Revolution, agora listado como jogador do pool da MLS, ainda recebe US$ 1,7 milhão (R$ 9,7 milhões) em salário e uma compensação total de US$ 2,2 milhões (R$ 12,5 milhões). Já Michael Bradley, ex-capitão da seleção dos EUA, que se aposentou da MLS em 2023, ainda consta com uma remuneração de US$ 725.000 (R$ 4,1 milhões) como compensação total.

A média salarial da MLS teve um aumento de 9,7% em um ano, e a remuneração garantida dos jogadores da liga agora é de US$ 308.375 (R$ 1,75 milhão). Esses números refletem um crescimento contínuo da liga, que busca manter-se competitiva globalmente e atrair mais talentos internacionais. No entanto, o impacto de Messi segue incomparável, destacando-o como o principal responsável pela alta exposição da MLS nos últimos meses.